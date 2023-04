De vergeten smartphone: LG Nexus 4

De vierde Nexus van Google en de eerste Nexus van LG werd in oktober 2012 aangekondigd en kwam in november van dat jaar uit. Overigens was de Nexus 4 pas in april 2013 officieel Nederland te koop. We behandelen de Nexus 4 in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’, want er is veel te vertellen over het toestel.

LG Nexus 4

In dit deel van de rubriek ‘De vergeten smartphone’ behandelen we de Nexus 4 van LG. Eerder kwamen in onze ‘Vergeten’ rubriek al de nodige toestellen kwamen voorbij. Nu dus de LG Nexus 4. Wat is er te melden over deze stijlvolle verschijning van LG?

Na HTC en Samsung was het in 2012 de beurt aan LG om een Nexus toestel te maken. Het was de bedoeling dat de Nexus 4 werd aangekondigd tijdens een evenement van Google, maar door de orkaan Sandy werd het toestel in een blogpost aangekondigd. In april 2013 kwam het toestel dus naar Nederland en de 8GB had een prijs van ongeveer 300 euro.

Het toestel draaide op Android 4.2 (Jelly Bean) toen het uitkwam en kreeg ondersteuning tot en met Android 5.1 (Lollipop). In het toestel zat een quadcore processor, de Qualcomm Snapdragon S4 Pro met een rekensnelheid van 1,5 GHz per core. Met 2GB RAM zat er voor die tijd een behoorlijke hoeveelheid werkgeheugen in.

Qua opslagruimte kon er gekozen worden uit een 8GB en een 16GB variant. Het scherm was een True HD IPS Plus en was 4,7 inch groot. Aan de achterkant zat een 8MP camera met autofocus en een LED flash. Aan de voorkant zat een 1,3MP camera. De accu was niet verwisselbaar en had een grootte van 2100 mAh die draadloos op te laden was.

Android 4.2 Jelly Bean

Android 4.2 kwam tegelijk uit met de Nexus 4 en was uiteraard op het toestel voorgeïnstalleerd. Ten opzichte van Android 4.1 was Android 4.2 geen hele grote update. Nieuw waren onder andere de lockscreen widgets, Photo Sphere.

Photo Sphere en handige functies

Met Photo Sphere kon je 360 graden foto’s maken. Ook werd Google Now belangrijker in Android 4.2. Ook nieuw waren de zogenaamde Quick Toggles. Door met twee vingers de navigatiebalk naar beneden te slepen kon je deze Quick Toggles openen. Je zou deze functie kunnen vergelijken met de Snelle Instellingen zoals we die nu kennen van Android 6 en 7.

4G op de Nexus 4

Over 4G op de Nexus 4 is nogal wat te doen geweest. Omdat LG niet tevreden was over de prestaties van 4G op de Nexus 4 was deze functie uitgeschakeld. Met een simpele truc kon 4G aangezet worden. Door *#*#4636#*#* in te voeren kom je in een menu waar je dit kunt aanpassen.

In Nederland hadden gebruikers hier niets aan, omdat de banden die de Nexus 4 gebruikte niet door de Nederlandse providers ondersteund werden. Bovendien kon je geen gebruik meer maken van Google Now wanneer je 4G had aangezet. Toen de Nexus 4 een update kreeg naar Android 5.0, kon er geen gebruik meer gemaakt worden van 4G. Door middel van deze update had Google het 4G modem uitgeschakeld.

Nexus 4 samengevat in vijf punten: