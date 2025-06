OnePlus 13 en Samsung Galaxy A53 krijgen nieuwe juni-update

Een aantal Android-modellen worden bijgewerkt met een update. Een nieuwe security-patch staat klaar voor de OnePlus 13 en de Samsung Galaxy A53. Bij de OnePlus zien we daarnaast nog een hele rits aan nieuwe functies.

Updates voor OnePlus en Samsung

Twee toestellen worden voorzien van een update. Dit is het geval bij de OnePlus 13 en de Samsung Galaxy A53. Han meldt ons dat zijn Samsung bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van juni. Dit is de nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is. Samen met de patches van Google voegt Samsung ook nog eigen patches toe. De update brengt zover bekend geen grote veranderingen of wijzigingen met zich mee.

Bij de OnePlus 13 zien we wel grote wijzigingen. De update voor dat toestel brengt ook de juni-patch. De nieuwste update brengt een reeks handige verbeteringen die de gebruikservaring verfijnen. Een opvallende toevoeging is de mogelijkheid om je Windows-pc op afstand te bedienen via je telefoon. Ook gamers krijgen iets nieuws: de introductie van de Game Camera, waarmee je live schermafbeeldingen en terugblikken van je speelmomenten kunt vastleggen. Daarnaast zijn er netwerkverbeteringen doorgevoerd voor een stabielere verbinding.

Op systeemniveau zijn er meerdere functies toegevoegd die het gebruiksgemak vergroten. Zo kun je nu eenvoudig slepen en neerzetten in apps van derden, zijn instellingen beter doorzoekbaar, en is er extra aandacht voor toegankelijkheid met onder andere de optie om het witpunt te verminderen. Voor wie zijn luidsprekers graag in topconditie houdt, is er nu een Luidsprekerreiniger-functie beschikbaar. Ook zijn er diverse prestatieverbeteringen doorgevoerd, zoals snellere animaties en soepeler werkende zwevende vensters.

De updates kunnen vanaf nu gedownload worden.

