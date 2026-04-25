Samsung Galaxy S26 review: high-end in compacter jasje

Met de Samsung Galaxy S26-serie heeft Samsung drie sterke toestellen in het high-end segment. De Samsung Galaxy S26 is er hier één van. Nadat we eerder het Ultra-model al uitgebreid hebben getest, is het nu tijd voor de Samsung Galaxy S26 review. Hoe bevalt het compactere model?

Samsung Galaxy S26 review

Eerder in april verscheen de uitgebreide Samsung Galaxy S26 Ultra review. In de afgelopen tijd zijn we aan de slag gegaan met het ‘basismodel’ uit de Galaxy S26-familie. Hoewel we het hier hebben over het basismodel, is het niet bepaald een basismodel. Het is de meest compacte in de serie, maar de telefoon zit vol high-end specificaties. Is dit de telefoon die je moet hebben, als je een wat compactere high-end smartphone zoekt?

Unboxing

Dezelfde zwarte verpakking als bij het Ultra-model, zien we ook bij de normale S26, alleen dan met de contouren van dat toestel. We vinden een USB-C kabel, wat papierwerk en een simnaald. Een hoesje moet je zelf verzorgen, en ook een screenprotector is niet standaard op het scherm geplakt. Alleen het hoognodige is dus meegeleverd.

Design en interface

Met de Samsung Galaxy S26-serie kiest Samsung ervoor om de kleuren en vormen/vormgeving van de drie smartphones gelijk te trekken. Hoewel smartphones jaren geleden veel kleiner kon zijn (zoals bij de Xperia X10 Mini bijvoorbeeld), is de S26 naar de huidige maatstaven lekker compact. Dat zonder dat je al teveel hoeft in te leveren op functionaliteit. Zo is de smartphone uitgerust met een 6,3 inch AMOLED-scherm, dat lekker fel kan op zonnige dagen en voldoende gedimd kan worden in de donkere uren. De telefoon is IP68-waterdicht.

De smartphone meet 149,6 x 71,7 x 7,2 millimeter en heeft een gewicht van 167 gram. Voor de Galaxy S26 review hebben we het toestel in de kleur ‘Cobalt Violet’, persoonlijk een favoriet van ons. Verder kun je zelf nog kiezen uit de kleuren Sky Blue, Black, White en Silver. Ook biedt Samsung het toestel nog aan in de kleuren Shadow en Pink Gold. Aan de rechterzijde bevindt zich de volumetoets en power-button. Onderaan is ruimte voor de simkaart en de USB-C poort. Het is jammer dat de S26 niet het Privacy Display krijgt, zoals de Ultra het heeft.

Interface

De interface van de Galaxy S26 is gelijk aan die van de Ultra. Dit betekent een overzichtelijk stukje software, waarbij One UI 8.5 gebruikt wordt. Je hebt keuze uit verschillende personaliseringsmogelijkheden, waaronder de verschillende achtergronden met klokstijlen. Tevens is er een Always On Display, waarvoor er opties beschikbaar zijn. Uiteraard zijn de nodige widgets aanwezig en heb je vanaf de bovenkant van de telefoon toegang tot notificaties en snelle instellingen.

Communicatie en multimedia

Naast een fysieke simkaart is er in de Galaxy S26 ook ruimte voor eSIM. Bellen is geen enkel probleem met de Samsung. De gesprekskwaliteit is goed en bellen doe je via de bel-app van Samsung zelf. Internetten kan via de Chrome-browser, of via de eigen Samsung Internet-browser, net welke je zelf fijn vindt. De Samsung Galaxy S26 geeft je toegang tot het 5G-netwerk en kan uiteraard ook overweg met 5G, WiFi en Bluetooth. Ook mobiel betalen is geen probleem, want de smartphone is natuurlijk voorzien van een NFC-chip.

Voor de multimedia-liefhebber is de S26 uitgerust met een mooi scherm. Daarbij weet de Galaxy ook een prima geluidskwaliteit neer te zetten met de stereo-speakers. Het volume kan vrij hard, en het geluid klinkt vol.

Camera

Foto’s maken doe je met één van de drie camera’s aan de achterkant van de Galaxy S26. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Met die laatste lens kun je 3x optisch inzoomen om zo je onderwerp dichterbij te halen. Ben je Samsung gewend, dan zal de camera-app ook snel wennen. De applicatie is gebruiksvriendelijk, al is net als bij de S26 Ultra het gebruik van de nachtmodus wat omslachtiger. Foto’s die je hebt gemaakt, zijn verzameld in de galerij-app van Samsung, al kun je ook de Google Foto’s app gebruiken.

De camera van de Samsung Galaxy S26 maakt prima plaatjes. Zoals we van de Zuid-Koreaanse fabrikant gewend zijn, zijn deze ook goed verzadigd met rijke kleuren. Soms is dat een tikkie overdreven, maar over het algemeen maakt de camera goede foto’s. Met 3x zoomen krijg je ingezoomde foto’s met optische kwaliteit, maar de kwaliteit is niet altijd even goed. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de foto van het bruggetje, waarbij veel details toch wel wegvallen. Dat verwacht je niet direct bij een toestel in deze prijsklasse. Gelukkig weet de telefoon verder prima foto’s te maken. Foto’s die we met de S26 hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Selfies

De selfie-camera van de Samsung telt nog altijd 12 megapixel, waar verschillende concurrenten meer megapixel aanbieden. De selfies zijn van voldoende kwaliteit.

Videocamera

De videocamera schiet ook prima filmpjes. Onderstaand filmpje hebben we gemaakt met de Galaxy S26 en is direct geüpload, zonder bewerkingen. Je kunt net als bij de Ultra kiezen voor Horizon Lock. Deze functie zorgt ervoor dat het beeld altijd recht blijft, hoe ver je de telefoon ook draait en kantelt.

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Prestaties en accuduur

Samsung levert in onze regio alleen de Ultra met de Snapdragon-chipset. Dit betekent dat de Galaxy S26 voorzien wordt van de eigen Exynos 2600 processor uit eigen fabriek. Deze levert prima prestaties. We hebben geen vervelende eigenschappen opgemerkt, en taken worden snel uitgevoerd. De telefoon is uitgerust met 12GB aan werkgeheugen. Voor de opslagruimte is er keuze uit 256GB en 512GB.

Batterij

Samsung voorziet de Galaxy S26 van een 4300 mAh batterij. Dit is niet de meest riante accucapaciteit, en dat zien we helaas ook terug in de prestaties. Het is jammer dat Samsung niet zoals verschillende concurrenten kiest voor een silicium-batterij, want daarmee kan de capaciteit opgekrikt worden. Een dag is doorgaans wel te halen op één acculading, maar met intensief gebruik op vooral het mobiele netwerk, kan dat wel een dingetje worden. Niet zelden noteren we slechts een schermtijd van 3,5 tot 4 uur, en soms is dit zelfs maar drie uur. Met meer WiFi gaat de batterij langer mee, maar we hadden betere prestaties gehoopt van de accu. Het opladen gaat met 25W bekabeld of 15W draadloos.

Updatebeleid

Over het updatebeleid voor de Samsung Galaxy S26 kunnen we kort zijn, die is namelijk uitstekend. Je krijgt voor een periode van zeven jaar zowel Android- als beveiligingsupdates. Hiermee loopt Samsung samen met Google voorop in de periode dat toestellen bijgehouden worden met updates. Wel zo fijn, als je zo’n dure telefoon koopt.

Beoordeling

Als we alles bij elkaar optellen, dan is de Samsung Galaxy S26 eigenlijk maar een kleine upgrade ten opzichte van de Galaxy S25. Is dat een nadeel? Niet perse. De camera presteert prima, het scherm is mooi en het is fijn dat de telefoon relatief compact is. Toch zijn er ook verbeterpunten. Zo mag de accuduur echt wel beter, en de camera kan nog wel een update gebruiken. De concurrentie zit immers ook niet stil, zo bewijst de Xiaomi 17, die in hetzelfde vaarwater zit, met een grotere accu, uitstekende camera en ook in een compact jasje.

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