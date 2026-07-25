Nothing Ear (3a) review: misschien wel de beste oordopjes voor 100 euro

Nothing is vooral bekend van hun smartphones met hun transparante design en lichtgevende achterkant. Maar het merk heeft ook accessoires. Onlangs werd de Nothing Ear (3a) aangekondigd. We hebben de afgelopen weken deze oordopjes getest en we kunnen alvast verklappen: we zijn erg verrast!

Nothing Ear (3a): uitgebreid getest

Wanneer je je zoektocht start naar nieuwe oordopjes, dan kom je in een enorm bos terecht met heel veel keuze. Samsung en Apple zijn bekende partijen, maar ook Xiaomi, Oppo, OnePlus en Huawei doen graag mee in dit segment. Ook Nothing heeft eerder al audioproducten uitgebracht en presenteerde onlangs de Nothing Ear (3a). Een set (naar wens) kleurrijke oordopjes met uitgebreide mogelijkheden en een naar eigen zeggen goede geluidskwaliteit. Nu zijn wij niet heel gevoelig voor mooie marketingpraatjes van merken, maar wel nieuwsgierig naar het product zelf.

Unboxing

We ontvangen de Nothing Ear (3a) in het knalgeel. Het is weer eens wat anders dan de bekende kleuren waarin oordopjes vaak uitgebracht worden. Toch is het goed te weten dat je bij Nothing keuze hebt uit meer kleuren. Naast geel kun je kiezen uit knalroze, wit en zwart.

Zowel de verpakking als de case waar de oordopjes in zitten doen direct aan Nothing denken. In de verpakking is ruimte voor enkel de basisdingen. Dit betekent dat er wat bescheiden papierwerk wordt meegeleverd, samen met drie maten eartips, zodat er altijd een juiste pasvorm is voor je oor. Opvallend is dat de USB-kabel die fabrikanten vaak nog meeleveren, hier ontbreekt. Aangezien je de case net als je smartphone gewoon via USB-C kunt opladen, heb je die oplader waarschijnlijk nog wel liggen, dus is dat geen probleem.

De stijlvol vormgegeven case is helemaal in de kleuren van de oordopjes. Handig is dat hierin een LED-indicator zit met drie standen. Bij het uitnemen of terug stoppen van de oordopjes, geeft deze aan hoe vol de accu van de case zit. De LED-lampjes doen hierbij weer direct denken aan de smartphones van Nothing. De oordopjes zelf hebben een deels transparante behuizing en zien er erg goed uit.

Eigenschappen

Onder de spreekwoordelijke motorkap zit een 12 mm-driver met ondersteuning voor Hi-Res Audio. Daarnaast biedt de Ear (3a) actieve ruisonderdrukking tot 45 dB, Spatial Audio en een opvallende opnamefunctie. Hier komen we later in de Nothing Ear (3a) review op terug.

De oordopjes bieden ondersteuning voor Bluetooth 6.0 en laten je schakelen tussen verschillende apparaten en besturingssystemen. De oordopjes beschikken over een IP54-certificering en zijn daardoor bestand tegen stof en spatwater. De codecs die ondersteund worden zijn AAC, SBC en LDAC. Voor de werking is een smartphone met Android 8.0 of Apple iOS 13 of hoger nodig. Uiteraard werkt het ook met Bluetooth op bijvoorbeeld je laptop of computer. Het schakelen hiertussen is geen enkel probleem.

Nothing X app, gestures en opnamen

De Nothing X app is optioneel te downloaden, maar eigenlijk wel aan te raden. Je kunt er namelijk veel mee personaliseren en nog meer functies gebruiken. Je ziet op het startscherm de belangrijkste informatie en je kunt direct enkele instellingen aanpassen. Verder biedt de applicatie de equalizer, waar we in het volgende hoofdstuk op terugkomen. Je hebt hier ook de ‘regelaars’, ofwel de gestures. Door te drukken, knijpen en ingedrukt te houden kun je verschillende acties uitvoeren. Dit werkt redelijk goed, al moet je hier zeker in het begin wel handigheid in krijgen. Dan gebeurt er niet altijd wat je wilt. In totaal zijn er zes regelaars, waarvan er vijf aan te passen zijn.

Opnames is een andere unieke optie die Nothing aanbiedt op de Nothing Ear (3a). Zowel muziek/geluid over de oordopjes kun je opnemen, maar ook telefoongesprekken. We hebben beiden geprobeerd, met Spotify en een telefoongesprek. Hoewel de knijpbeweging soms even stuntelen is, is de audiokwaliteit prima. Niet zo goed als het directe gesprek, maar uitstekend hoorbaar. Ditzelfde geldt voor de muziek, dat qua volume lager zit, maar ook goed bruikbaar is. De opnames worden bewaard in je Nothing-account, maar hiervoor moet je dus wel eerst een account aanmaken.

Opgenomen telefoongesprekken kun je automatisch laten transcriberen. Afhankelijk van de lengte duurt dit enkele seconden tot een paar minuten. Daarna krijg je niet alleen een volledige transcriptie, maar ook een AI-samenvatting waarbij de verschillende sprekers netjes worden onderscheiden. De functionaliteit werkt uitstekend met de Nederlandse taal. Opnames kun je hernoemen en delen via de bekende manieren.

Geluidskwaliteit

De Nothing Ear (3a) laat qua geluidskwaliteit een mooi geluid horen, zeker als we dat naast andere in-ears leggen die soms nog wel een prijsklasse hoger liggen. De bastonen zijn warm en klinken nooit over gemoduleerd. Het midden en het hoog zijn ook mooi in balans waarbij je de stemmen goed blijft horen. Persoonlijk mag het midden en hoog nog een klein plusje krijgen waardoor het laag warm blijft, maar het midden en hoog lekker fris. Al is dat misschien een persoonlijke luistervoorkeur.

Overigens valt er genoeg te finetunen in de Nothing X app, zoals hierboven geschreven. Je hebt immers keuze uit veel audio-instellingen, waaronder ook een uitgebreide equalizer. In de eenvoudige modus kun je enkele instellingen aanpassen om meer hoge tonen, stem, bass of een evenwichtig geluid te krijgen. In de geavanceerde modus kun je zelf acht banden schuiven. In het derde tabblad kun je door Nothing samengestelde profielen gebruiken. Hierdoor stem je het geluid eenvoudig af op je eigen voorkeur.

De noise cancellation werkt bovengemiddeld goed. Het omgevingsgeluid wordt sterk onderdrukt zodra dit is ingeschakeld en de dopjes zelf sluiten de gehoorgang ook goed af. Dit werkt ook goed tijdens het hardlopen, waarbij je heerlijk kan genieten van je eigen muziek. Bij de ruisonderdrukking kun je kiezen voor drie standen (laag, midden of hoog) of adaptief, zodat je ook nog de mate van ruisonderdrukking kunt aanpassen. In onze testen scoort de adaptieve modus redelijk goed, al heeft het soms de neiging de warmte minder over te brengen in muziek. Bij ons stond de ruisonderdrukking dan ook vaak op ‘hoog’. Je kunt ook nog kiezen voor de transparantiemodus, waarbij dus wel geluid doorgelaten wordt.

Batterij

Nothing voorziet de Nothing Ear (3a) van een batterij van 500 mAh in de case. Ieder oordopje heeft ook nog een 55 mAh batterij, die samen moet zorgen voor een luisterduur van in totaal 42 uur. Dankzij de grote accu in de oordopjes zelf, moet je tot tien uur kunnen luisteren op één enkele lading. Dit zijn wel cijfers zonder het gebruik van ANC. Met ANC ingeschakeld is de batterijduur van de oordopjes en de case samen maximaal 25 uur, en 4,5 uur met alleen de dopjes. Verschillende andere oordopjes, zoals de (duurdere) Galaxy Buds 4 Pro, bieden een wat langere batterijduur. In de praktijk hebben we zelf echter geen problemen ondervonden met een korte batterijduur.

Beoordeling

Wat kun je verwachten van oordopjes voor 100 euro? Toegegeven; ze zien er erg leuk uit, maar we hadden geen wereldschokkende verwachtingen. Toch heeft de Nothing Ear (3a) onze verwachtingen volledig overtroffen.

De Nothing Ear (3a) laat zien dat je voor ongeveer 100 euro geen grote concessies meer hoeft te doen. De geluidskwaliteit is overtuigend, de ANC presteert verrassend goed en de Nothing X-app voegt echt iets toe. De batterijduur behoort niet tot de top van de markt, maar bleek in de praktijk ruim voldoende. Zoek je complete draadloze oordopjes rond de 100 euro, dan is de Nothing Ear (3a) een van de interessantste opties van dit moment.

Kopen

De Nothing Ear (3a) kun je zelf kopen bij: