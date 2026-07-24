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    Samsung Galaxy A57 ontvangt juli-update en fixt vervelende WiFi-bug

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Samsung heeft voor de Samsung Galaxy A57 een nieuwe update klaargezet. De fabrikant komt met de juli-update voor de Samsung Galaxy A57. De update wordt gecombineerd met een belangrijke fix voor de WiFi-problemen die het toestel teisterde.

    Update voor Galaxy A57

    Een nieuwe update kan gedownload worden voor de Samsung Galaxy A57. DroidApp-lezer Han meldt ons de beschikbaarheid van beveiligingsupdate juli. Deze nieuwe update heeft een grootte van zo’n 387MB en kan vanaf nu gedownload worden voor het toestel. Hoewel de changelog niets bijzonders meldt, lijkt er wel degelijk wat belangrijks veranderd te zijn.

    Galaxy A57 beveiligingsupdate juli

    De update lijkt namelijk het WiFi-probleem op te lossen. En dat is wel zo prettig, aangezien gebruikers al sinds de release hiermee problemen hadden. Daarnaast was het probleem breed op internet te vinden, maar gaf Samsung verder geen informatie hierover. Han laat weten dat de problemen na de juli-update verholpen lijken te zijn. Dit beeld wordt ook bij andere gebruikers van de Galaxy A57 bevestigd.

    Heb je nog geen melding gehad dat je de update kunt downloaden, controleer dan via de software-instellingen handmatig of je de update kunt installeren.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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