Samsung Galaxy A57-gebruikers maken melding van hardnekkig probleem met WiFi

De Samsung Galaxy A57 is Samsung’s nieuwste aanwinst van de A-serie van dit jaar. Het is daarbij ook één van de populaire telefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Toch is het niet alleen maar goed nieuws. Een groep gebruikers meldt al maandenlang problemen met WiFi met dit toestel. DroidApp is er dieper ingedoken.

Problemen met WiFi op Galaxy A57

In onze Samsung Galaxy A57 review waren we erg positief over de smartphone van het Koreaanse merk. Toch is niet elke gebruiker even positief. En dat heeft te maken met een hardnekkig WiFi-probleem. Al maandenlang gaan hierover berichten rond, maar nog altijd is het door Samsung niet opgelost. Het probleem lijkt zich voornamelijk voor te doen bij huizen met een mesh-netwerk, waarbij het toestel over kan schakelen van WiFi-toegangspunt. Wanneer dit gebeurt, wordt de verbinding instabiel.

Han trok bij DroidApp aan de bel, en na research van DroidApp blijkt dat Han niet de enige is met dit probleem. Han zegt hierover het volgende:

“Zodra je door het huis loopt en de telefoon probeert over te schakelen naar een ander WiFi-punt, kakt de internetsnelheid volledig in (soms tot slechts 8 of 36 Mbps) . Ik moet dan WiFi aan- en uit zetten of de vliegtuigmodus activeren, pas dan heb ik weer volledige snelheid (rond de 600Mbps). Dit moet ik dus doen als ik even naar buiten loop of op zolder ben geweest. De WiFi werkt wel altijd, maar de snelheid verschilt gigantisch. Zelfs als ik gewoon in de kamer zit valt af en toe de snelheid weg. Het is allemaal vrij onvoorspelbaar en onstabiel.”

Gebruikers hebben al verschillende oplossingen geprobeerd. Zo zijn de netwerkinstellingen gereset, is ‘slimme WiFi’ in One UI uit- en ingeschakeld en is de telefoon zelfs ingesteld om alleen verbinding te maken met het 5GHz-netwerk. Ook meerdere herstarts en het opnieuw instellen van de WiFi-verbinding bieden geen blijvende oplossing..

Een andere gebruiker beschrijft dat het probleem zich voordoet op een WiFi 6-netwerk op 5 GHz met een kanaalbreedte van 80 MHz. Volgens hem verloopt de overstap naar een ander toegangspunt technisch gezien wel, maar blijft de verbindingssnelheid onverklaarbaar laag totdat de WiFi-verbinding handmatig opnieuw wordt opgebouwd.

Opvallend is dat andere Samsung-toestellen in hetzelfde netwerk geen last lijken te hebben van dit gedrag. Gebruikers noemen onder meer de Galaxy S24, S23 FE, S22 Ultra, A73, A36 en A26 als toestellen die probleemloos tussen dezelfde mesh-toegangspunten schakelen. Omdat meerdere gebruikers hetzelfde melden en andere apparaten op hetzelfde netwerk geen problemen ondervinden, vermoeden velen dat de oorzaak in de software van de Galaxy A57 of One UI 8.5 zit. Tot nu toe heeft Samsung nog geen officiële reactie gegeven. Ook de recent uitgebrachte beveiligingsupdate van juni lijkt het probleem niet op te lossen.

Reactie van Samsung

We hebben Samsung Nederland het probleem voorgelegd. We hebben daarbij ook de voorbeelden aangedragen, zoals dat van Han. Helaas heeft Samsung, ondanks herhaaldelijk contact leggen, geen reactie gegeven aan DroidApp. Mocht Samsung na deze publicatie alsnog een reactie geven, dan zullen we die uiteraard toevoegen aan dit artikel.

Voor nu is het voornamelijk wachten op een update die dit probleem aanpakt. Hopelijk is dat de oplossing voor dit probleem.