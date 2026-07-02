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    Pixel Camera 10.4 update uitgebracht door Google: dit is er nieuw

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google rolt een nieuwe update uit voor de Pixel-bezitters. Het is de Pixel Camera 10.4 update die vanaf nu klaarstaat in de Google Play Store. Deze nieuwe versie brengt verschillende verbeteringen naar de applicatie.

    Pixel Camera 10.4

    Via de Google Play Store wordt een update uitgebracht voor de Google Camera-app. Deze applicatie is de standaard camera-app op je Pixel-device. Grote veranderen blijven uit, maar er zijn wel een paar welkome veranderingen doorgevoerd. Zo is er een oplossing doorgevoerd voor een probleem met de stabiliteit van de camera. Deze zou in bepaalde gevallen, op sommige modellen, leiden tot systeemcrashes. Een andere oplossing pakt een probleem aan waarbij de camera-app vastloopt bij het wijzigen van het zoomniveau, tijdens het opnemen van een video. Tot slot is er ook een fix die vastlopers van ‘de cameraservice’ aanpakt.

    Google Pixel 10 Pro Fold camera

    Deze update is een tussentijdse update. Van de zomer verwachten we de nieuwe Pixel 11-serie, en dan komt er mogelijk een grotere update voor de Pixel Camera-app. De update wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de nieuwe versie heeft.

    Pixel Camera
    Pixel Camera
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    Pixel Camera
    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis
    Google Pixel 10a productafbeelding
    Google Pixel 10a
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    Prijzen vanaf: 449,00 euro
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    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
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    Prijzen vanaf: 569,00 euro
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    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
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    Prijzen vanaf: 759,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro Fold productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro Fold
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    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
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    Prijzen vanaf: 950,00 euro
    Alle informatie

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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