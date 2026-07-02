Pixel Camera 10.4 update uitgebracht door Google: dit is er nieuw

Google rolt een nieuwe update uit voor de Pixel-bezitters. Het is de Pixel Camera 10.4 update die vanaf nu klaarstaat in de Google Play Store. Deze nieuwe versie brengt verschillende verbeteringen naar de applicatie.

Pixel Camera 10.4

Via de Google Play Store wordt een update uitgebracht voor de Google Camera-app. Deze applicatie is de standaard camera-app op je Pixel-device. Grote veranderen blijven uit, maar er zijn wel een paar welkome veranderingen doorgevoerd. Zo is er een oplossing doorgevoerd voor een probleem met de stabiliteit van de camera. Deze zou in bepaalde gevallen, op sommige modellen, leiden tot systeemcrashes. Een andere oplossing pakt een probleem aan waarbij de camera-app vastloopt bij het wijzigen van het zoomniveau, tijdens het opnemen van een video. Tot slot is er ook een fix die vastlopers van ‘de cameraservice’ aanpakt.

Deze update is een tussentijdse update. Van de zomer verwachten we de nieuwe Pixel 11-serie, en dan komt er mogelijk een grotere update voor de Pixel Camera-app. De update wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de nieuwe versie heeft.

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