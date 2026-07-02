Google Pixel 10a: enorme korting met deze aanbieding

Zo nu en dan komen we een interessante aanbieding tegen, die we graag met je willen delen. Vandaag zijn we gestuit op een scherpe aanbieding voor de Google Pixel 10a. De aanbieding geldt alleen nog deze week.



Flinke korting op Google Pixel 10a

In onze Google Pixel 10a review kun je lezen hoe wekenlang testen, de Pixel 10a bevalt. De smartphone mag dan veel weg hebben van de Pixel 9a, je krijgt zeven jaar updates, de software is erg fijn, het toestel is niet te groot en ligt lekker in de hand, en je maakt prima foto’s met de dual-camera. Een minpunt was dat het toestel aardig aan de prijzige kant was. Maar dat minpunt wordt vandaag teniet gedaan. We zijn namelijk gestuit op een erg scherpe aanbieding voor de Pixel 10a. Die kun je kiezen in verschillende kleuren: blauw, zwart, roze of lichtgrijs.

Wat is de aanbieding?

Deze aanbieding is het meest interessant in combinatie met een abonnement. Die kan je erbij nemen, of juist als vervanger voor je eigen abonnement. Je kunt namelijk kiezen voor nummerbehoud waarmee je kunt overstappen. De aanbieding geldt in combinatie met een 2-jarig Ben-abonnement, waarbij je gebruikmaakt van het 5G-netwerk van Odido. In dit voorbeeld kiezen we de bundel met 15GB internet en 200 minuten/sms’jes per maand. Je betaalt de eerste 12 maanden 4,50 euro per maand. In het tweede jaar betaal je 9,00 euro per maand. De eenmalige bijbetaling is 96,00 euro voor het toestel. Over de looptijd kost de Pixel 10a je dus 261 euro in totaal.

Eventueel kun je nog schuiven met bundels en kortingen. Zo kun je bij Ben kiezen voor een hogere internetsnelheid, meer data of juist onbeperkt bellen. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor de bundel met 40GB internet op volle snelheid, met onbeperkt bellen. Hiervoor betaal je 15,00 euro per maand, de eerste 12 maanden 8,00 euro per maand en eenmalig 48,00 euro, wat de totaalprijs op 324 euro brengt. Alle details vind je op deze pagina bij Belsimpel.

De Google Pixel 10a is een uitgebreide smartphone die inmiddels op Android 17 draait. Je krijgt een 6,3 inch pOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Google voorziet het toestel van tenminste 128GB opslagruimte, 8GB werkgeheugen en de eigen Tensor-chipset. Er is een 5100 mAh batterij en een dual-camera met 48 megapixel hoofdlens en 13 megapixel groothoeklens. Je krijgt zeven jaar lang updates, en daar horen ook de grote Pixel Feature Drop-updates bij, die ieder kwartaal verschijnen.