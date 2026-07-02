Samsung begint met teasen van Galaxy Z Fold 8 met breedbeeldscherm

Samsung kondigt later deze maand de nieuwe Galaxy Z Fold 8-serie aan. Daarover is al de nodige informatie over naar buiten gekomen, en nu laat Samsung zelf van zich horen. Samsung deelt teasers van de nieuwe Galaxy Z Fold 8 met breedbeeldscherm.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met breedbeeldscherm

Samsung komt met verschillende foldables later deze maand. We hebben in het geruchtencircuit al de nodige aanwijzingen hiervoor gezien, en nu is de Zuid-Koreaanse fabrikant begonnen met het delen van teasers. Naar verluidt is de officiële aankondiging op 22 juli. In de teasers krijgt één model specifiek de meeste aandacht. Het is de versie met een breedbeeldscherm. Eerder ging dit model nog rond onder de naam Galaxy Z Fold 8 Wide, maar inmiddels lijken de kaarten wat anders geschud. Als de informatie klopt, draagt dit toestel enkel de naam ‘Galaxy Z Fold 8’.

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Via verschillende berichten op sociale media heeft Samsung in totaal zes korte teasers gedeeld. Daarin is het toestel zelf nog niet te zien, maar de video’s lijken wel een duidelijke richting te geven. De nadruk ligt steeds op een breder ontwerp, wat aansluit bij eerdere geruchten over een nieuwe beeldverhouding voor de Galaxy Z Fold 8.

Ook de gebruikte slogans vallen op. Samsung spreekt onder meer over “Een nieuwe vorm” en “Een gedurfde streep”. Daarmee lijkt het bedrijf te hinten op een vernieuwd ontwerp van de opvouwbare smartphone, waarbij het scherm breder zou worden dan bij eerdere Fold-modellen. De teasers geven verder nog geen technische details prijs. Samsung houdt het voorlopig bij subtiele verwijzingen en laat de smartphone zelf nog buiten beeld.

Naast de Galaxy Z Fold 8 worden ook de Galaxy Z Fold 8 Ultra en de Galaxy Z Flip 8 verwacht. Er gaan de laatste weken ook berichten rond over de nieuwe smartwatch van het bedrijf; de Galaxy Watch 9 en Ultra 2.