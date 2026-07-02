Android in juni 2026: de beste apps en het belangrijkste nieuws

Nieuws, de beste apps, fijne specials en natuurlijk de uitgebreide reviews. Juni was weer een mooie maand. Tijd om op deze maand terug te blikken. Dat doen we met dit maandoverzicht van juni.

Android in juni

Het was een warme maand, maar niet alleen buiten was het heet. Er was ook regelmatig ‘heet’ nieuws op DroidApp. Google bracht Wear OS 7 uit voor de smartwatch en natuurlijk was daar ook Android 17, dat direct voor Pixel-toestellen beschikbaar is. Verder was daar ook de Pixel Drop met nieuwe opties. In de eerste week van juni was er ook nog de Android Feature Drop van juni vol nieuws.

Nadat eerder in juni WhatsApp Plus al werd uitgebracht, kun je nu ook een abonnement nemen op Instagram Plus. Tegen betaling krijg je hierbij extra functionaliteit. Ziggo en Vodafone komen met een nieuwe manier van klantvoordeel, waardoor je meer geld kunt besparen. De Consumentenbond gaat werk maken van de prijsverhogingen bij KPN en Ziggo.

Maar er was nog meer nieuws. Waaronder Odido, dat met een dagenlange storing kampte waardoor er niet gebeld kon worden. Samsung presenteerde de Samsung Galaxy A27 en Oppo haalde het doek van de Reno 16-serie. Bij Google kregen we de Home Speaker te zien, die we ook getest hebben. Ook was er een erg interessant onderzoek, over wat verschillende Nederlandse apps met je gegevens doen (zoals Marktplaats en Buienalarm).

Op app-gebied was er ook nog wat nieuws. De Rabobank heeft een compleet nieuwe app voorgesteld. WhatsApp heeft de optie gebracht om je gebruikersnaam te registreren en Google Agenda geeft je eindelijk meer kleur.

Reviews

Specials

Vergeten

Beste apps

Google Health

Google heeft Google Fit hernoemd naar Google Health en dat zorgde voor een compleet vernieuwde app die er heel strak uitziet. Met de update die afgelopen maand is verschenen, is de app nog uitgebreider geworden. Gebruikers kunnen vanaf de nieuwe update van Google Health ook dutjes bijhouden. Daarbij worden uitgebreidere activiteitsgrafieken getoond na je workout. Je vindt deze zowel in het ‘Vandaag’-tabblad als bij ‘Gezondheid’.

Telegram

Telegram heeft in juni ook aan de weg getimmerd. Eindelijk is de smartwatch-app van Telegram weer terug. In de Wear OS-app krijg je uitgebreide mogelijkheden en opties. Je kunt heel je chatgeschiedenis teruglezen, maar natuurlijk ook direct reageren en doorgestuurde foto’s bekijken. Ander nieuws was er eerder deze maand. De Android-app is voorzien van meer Material You, wat je terug kunt zien in de chats.

HomeWizard

Een andere app die verbeterd is deze maand, is HomeWizard. De update is vooral erg handig als je beschikt over de HomeWizard Plug-In Battery, de thuisbatterij die we uitgebreid hebben besproken in de HomeWizard Plug-In Battery review. Vanaf nu kun je namelijk in de app instellen dat deze slim opgeladen kan worden. Het houdt daarmee rekening met juist de goedkope stroomtarieven. (Extra note: de HomeWizard thuisbatterij kun je nu met extra korting kopen!)

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