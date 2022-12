De Nokia 6131 verdient een speciaal plekje in ‘De vergeten telefoon’. Het was één van mijn meest favoriete toestellen en had een uniek ontwerp. De Nokia 6131 was te herkennen aan het klap-design en was voor die tijd vrij uitgebreid uitgerust. Tevens was de Nokia 6131 ook bijzonder doordat het het eerste NFC-toestel was. We bespreken de 6131 in ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 6131

We gaan terug naar begin 2006. Nokia presenteerde hier de Nokia 6131; een clamshell toestel met een uniek ontwerpitem; een knopje aan de zijkant waarmee je het toestel open kon klappen. Dit werd ook wel ‘one-hand push-to-open’ genoemd. Daarbij was het klepje voorzien van een speciaal soort laagje waardoor het bijzonder aanvoelde. De telefoon had een 2,2 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Ik heb zelf het toestel gehad, en veel plezier aan gehad. In die tijd was het een toestel met een groot scherm en goede specificaties.

Op het klepje zat nog een kleurendisplay, zo kon je precies zien wie je belt en of je meldingen hebt gemist. Daarbij was daar ook de 1.3 megapixel camera te vinden. Filmen kon in QCIF (176 x 144 pixels). De T9 toetsen waren wat glad en typten lekker weg. Niet alleen Infrarood was aanwezig, ook Bluetooth was te vinden op de Nokia 6131; een combinatie die je niet heel vaak zag. Er was 11MB aan opslagruimte en dit kon tot 2GB uitgebreid worden.

De 820 mAh accu zat achter het wat fragiele klepje. De behuizing was soms wel wat kwetsbaar waardoor de verf van de behuizing af kon slijten. Verder vond ik het in ieder geval een erg fijn toestel. De Nokia 6131 was voorzien van Symbian S40 met natuurlijk ook Snake. Het beluisteren van muziek kon via de speciale aansluiting. Er was ook Push-To-Talk, een soort te vergelijken met walkie-talkie en een FM-radio. Aan de zijkanten van het toestel zaten sneltoetsen voor bijvoorbeeld het volume, maar ook om de camera te openen en daaronder de power-button.

Nokia 6131 NFC

Later werd door Nokia de Nokia 6131 NFC uitgebracht. Dit was de eerste telefoon met ondersteuning voor NFC. De technologie gaat dus al heel wat jaren mee, hoewel we pas in de laatste jaren NFC actief aan het gebruiken zijn met onze smartphone.

De oorspronkelijke Nokia 6131 kwam in 2006 op de markt met een prijs van rond de 150 euro. Hij was niet alleen in het zwart verkrijgbaar, maar ook in de kleurencombinatie zilver-rood.

Nokia 6131 samengevat in 5 punten: