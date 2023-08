Erg populair was het toestel; de Nokia 6300. Je kende vast wel iemand die het toestel in bezit had; het was immers een stijlvolle, degelijke Nokia-telefoon zoals we van het bedrijf gewend waren. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de Nokia 6300.

Nokia 6300

In 2007 kwam Nokia met de nieuwe Nokia 6300. Dit toestel had op papier alles in huis om succesvol te worden, en zo liep het ook in de praktijk. De telefoon was voorzien van een stijlvol design waarbij gebruik gemaakt werd van verschillende materialen, waaronder de roestvrijstalen behuizing. Het zwarte gedeelte van het toestel lag iets hoger en ook het toetsenbord leek iets op de behuizing ’te liggen’.

Aan de zijkanten van de Nokia 6300 bevonden zich twee LED-lampjes. Deze konden oplichten bij een inkomende oproep of een nieuw bericht. De Nokia 6300 had een 2,0 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Daarbij was er een 2 megapixel camera met 8x digitale zoom te vinden aan de achterzijde van de 6300. Er was ondersteuning voor 2G (GSM) en EDGE; internet werd nauwelijks gebruikt. Ook Bluetooth was te vinden op de 6300. Het toestel draaide op Symbian S40 en natuurlijk vonden we hier ook Snake terug.

Het interne geheugen was slechts 7,8MB en was uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 2GB. Er was een 860 mAh accu aanwezig en deze kon verwisseld worden. Daarbij verscheen de Nokia 6300 nog in verschillende kleuren; zilver, zwart, rood-zilver, wit-zilver en choco-bruin.

Het toestel werd veel verkocht en verscheen voor ongeveer 250 euro op de markt. Later daalde dat naar rond de 100 euro, waardoor het toestel ook interessant werd voor het wat duurdere prepaid-segment. In 2008 kwam Nokia met de Nokia 6300i, die voorzien was van ondersteuning voor WiFi-netwerken. Er verscheen ook nog een Nokia 6300 4G, een model geïnspireerd op dit toestel, maar dan moderner. Deze werd in 2020 uitgebracht.

Heb jij de Nokia 6300 gehad? We zijn benieuwd naar jou ervaringen van dit toestel.

Nokia 6300 samengevat in 5 punten: