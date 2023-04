De vergeten telefoon: Nokia 6230i

Nokia was jarenlang het meest populaire telefoonmerk, maar dat is de laatste jaren wel anders. Toch is Nokia al een aantal jaar bezig met smartphones. In deze aflevering van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2005; de Nokia 6230i.

Nokia 6230i

De Nokia 6230i is niet de meest populaire Nokia ooit, dat was de Nokia 3310, maar wel een bijzonder fraaie telefoon. Het meest opvallende uiterlijke kenmerk is toch wel de camera die wat uitstak aan de achterkant. Deze camera kon foto’s schieten in een 1,3MP resolutie. Vergeleken met de camera’s die we tegenwoordig gebruiken is een 1,3MP camera niet om over naar huis te schrijven, maar voor een telefoon uit 2005 was het goede camera.

Overigens was de Nokia 6230i de verbeterde versie van de Nokia 6230 (zonder i) die in 2004 werd uitgebracht. Dat toestel had een lagere schermresolutie (128 x 128 pixels), een VGA-camera en nog een aantal verschillen.

Geheugen

De Nokia 6230i was destijds toch wel een goed uitgeruste telefoon. Zo was er was er 32MB aan geheugen aanwezig en kon het geheugen uitgebreid worden met een MMC geheugenkaart van maximaal 512MB. Voordat SD geheugenkaarten de standaard werden zoals we dat nu gewend zijn, waren MMC geheugenkaarten de standaard. De geheugenkaarten zien er ongeveer hetzelfde uit, maar de SD-kaarten zijn vele malen sneller en hebben ook meer opslagcapaciteit.

‘Slim’

Terug naar de Nokia 6230i; in 2005 werd deze telefoon gezien als “slim”. Het toestel beschikte dan ook over een aantal opties om verbinding te maken. Zo was er bluetooth op het toestel aanwezig, kon er verbinding gemaakt worden met internet door middel van een GPRS verbinding, was er USB 1.1 en kon je naar de radio luisteren. De Nokia 6230i beschikte zelfs over een infrarood-poort. Voor het 1,5 inch beeldscherm konden wallpapers en screensavers gedownload worden. Dit display had een resolutie van 208 bij 208 pixels. Zoals bij de meeste Nokia’s beschikte de 6230i over een degelijke accu; 900 mAh groot waarmee je 5 uur mee kon bellen en een standby-tijd had van 300 uur.

Het toestel was enige tijd populair bij bedrijven die hun medewerkers de keuze gaven voor de Nokia 6230i. Het toestel was overigens bij de introductie in de winkel te vinden voor ongeveer 300 euro.

Nokia 6230i samengevat in 5 punten: