De vergeten telefoon: Samsung G600

Sinds februari hebben we op DroidApp de rubriek ‘De vergeten smartphone’. Hierin zetten we smartphones ‘van vroeger’ nog één keer in de spotlights. We gaan de rubriek uitbreiden met niet-smartphones en wisselen de wekelijkse rubriek af met ‘De vergeten telefoon’. Deze week bespreken we de Samsung G600, die in 2007 werd uitgebracht.

Samsung G600

Op de redactie begonnen we in februari 2017 met de rubriek ‘De vergeten smartphone’, waarbij we smartphones die enkele jaren geleden uitgebracht werden nog één keer onder de aandacht brengen. Dit kan zijn doordat het toestel iets unieks had, populair was of om een andere reden opviel. Onze passie voor telefoons delen we verder en stappen in deze rubriek iets af van Android. We zullen ook met regelmaat ‘De vergeten telefoon’ publiceren. Deze week de Samsung G600, of voluit; Samsung SGH-G600.

De Samsung G600 werd in 2007 uitgebracht en was een zogenoemde slider-telefoon. Met het openschuiven van het bovenste gedeelte kon een oproep aangenomen worden of de telefoon geactiveerd worden. Het toestel had geen 3G, maar alleen GSM en EDGE als verbindingen. Wel legde Samsung de nadruk op de camera. Zo was er een 5 megapixel camera met autofocus, LED-flitser, 4x digitale zoom en verschillende modi zoals panorama en effecten. Filmpjes kon je maken in VGA-kwaliteit met 15 frames per seconde.

Aan de voorzijde was een 2,2 inch TFT-display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Je kon kiezen uit verschillende soort van thema’s waarbij ook cijfers in de dialer op verschillende manieren werd getoond. Onder het scherm zaten de navigatietoets, twee optie-toetsen en de belknoppen. Ook was er een knop waarmee je iets ongedaan kon maken. Wanneer de Samsung G600 werd uitgeschoven verscheen het T9-toetsenbord. Aan de achterzijde zagen we de 5 megapixel camera, terwijl aan de voorkant een VGA-camera zat. Er was een fysieke sluitertoets voor de foto’s.

Wat ik mij nog goed kan herinneren aan het toestel was de bijzondere interactieve wallpaper, die dynamic wallpaper werd genoemd. De foto werd aangepast op basis van het land waar je was, en veranderde mee met de dag en nacht. Zo zag je in Nederland een molen, in het Verenigd Koninkrijk de Big Ben, in Frankrijk de Parijse Arc de Triomphe en in Duitsland het Neuschwanstein Kasteel. Dat vond ik echt een hele gave feature. Onderstaande foto’s tonen deze verschillende wallpapers.

Verder beloofde Samsung de beste mogelijkheden op het gebied van multimedia. Naast een FM-radio was er een uitgebreide muziekspeler die kon omgaan met Windows Media DRM. Er was verder een TV-out mogelijkheid en het interne geheugen bedroeg 55MB. Dit kon je uitbreiden met een geheugenkaart waarbij een 512MB geheugenkaart werd meegeleverd.

Ikzelf was in het bezit van een Samsung G600 in het zilver. Het was de opvolger van mijn Nokia 6131 en bood veel mogelijkheden voor die tijd. Echter ging het toestel een soort van roesten waarbij functies ermee stopten. Nadat het toestel meerdere keren ter reparatie aangeboden werd, heb ik afscheid genomen van de G600 en gekozen voor een Nokia 6210 Navigator. Ik heb in Bremen onderstaande foto nog gemaakt met de G600.

De Samsung Galaxy G600 kwam in de zomer van 2007 beschikbaar voor rond de 400 euro in het zwart en zilver. Het toestel was rond die tijd erg populair qua verkopen.

Samsung G600 samengevat in 5 punten:

Dynamic wallpaper verandert per land

Geen HSPDA / 3G

5 megapixel camera

Slider-design

2,2 inch display

Eerst gepubliceerd op 7 mei 2017, bijgewerkt 26 december 2021