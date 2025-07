Samsung presenteert nieuwe Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic

We zien twee nieuwe smartwatches van Samsung. De fabrikant haalt het doek van de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. De horloges bieden een wat veranderd ontwerp en krijgen daarnaast ook verschillende verbeteringen mee.

Galaxy Watch 8 is officieel

Tijdens een nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked zien we twee nieuwe horloges van Samsung. Ook zagen we drie nieuwe foldables. Hierbij is er een opvolger voor de Galaxy Watch 7-modellen die vorig jaar zijn aangekondigd. De nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 komt er in twee formaten; 40mm en 44mm, beiden in de kleuren Graphite en Silver. Bij de Galaxy Watch 8 Classic is er alleen als 46mm groot model, waarbij je kunt kiezen uit zwart en wit. Bij beide horloges wordt gebruik gemaakt van saffierglas en is er een Exynos W1000 processor.

Samsung levert de Galaxy Watch 8 met een 1,47 inch of 1,34 inch AMOLED-scherm, bij de Classic is dit (eveneens) een 1,34 inch scherm. Bij het 40mm model is er een 325 mAh accu, het 44mm model biedt een 435 mAh batterijcapaciteit. Samsung levert de Galaxy Watch 8 Classic met een 445 mAh batterij. Het interne geheugen is bij de Watch 8 32GB, en 64GB bij de Classic.

Interface

Uiteraard zijn de twee nieuwe modellen voorzien van Wear OS, samen met Wear OS 8 Watch. Dankzij Wear OS kun je aan de slag met de vele applicaties en toepassingen die er beschikbaar zijn. Volgens Samsung zijn de modellen nog verder verbeterd, met een comfortabel ontwerp. Samsung spreekt over het zogenaamde kussenontwerp, dat geïntroduceerd werd met de Galaxy Watch Ultra. Tevens is het horloge 11 procent dunner, en is het beeldscherm 50 procent helderder. Tevens kun je direct Google’s AI-assistent Gemini gebruiken.

One UI 8 Watch heeft een verbeterde gebruikersinterface met multi-info tegels. Hierin zie je direct de meest belangrijke informatie in één oogopslag. Denk aan het welzijn, het weer, evenementen en meer. Ook kun je de nieuwe Now Bar gebruiken, die we al kennen van bijvoorbeeld de Galaxy S25-serie.

Gezondheid

Maar er zijn meer verbeteringen, waaronder op gezondheid. Een van de meest opvallende vernieuwingen is de uitgebreide aandacht voor slaap. Je kunt nu niet alleen je slaappatroon volgen, maar ook gebruikmaken van Bedtime Guidance, dat je helpt je circadiane ritme te optimaliseren. De horloges kunnen zelfs matige tot ernstige tekenen van slaapapneu detecteren. Nieuw is ook de Vascular Load-functie, die de belasting op je vaatstelsel tijdens de slaap analyseert. Deze inzichten helpen je beter te begrijpen hoe rust en stress invloed hebben op je herstel.

Naast slaap wordt ook fysieke vitaliteit aangepakt met persoonlijke coaching. De Running Coach beoordeelt je fitheid met een cijfer van 1 tot 10 en stelt een trainingsplan voor je op, inclusief realtime begeleiding. Via de vernieuwde ‘Together’-functie kun je sportieve uitdagingen aangaan met vrienden of familie. Zo maak je van bewegen iets sociaals én motiverends.

Een primeur is de Antioxidant Index. Hiermee kun je in vijf seconden je carotenoïdenniveau meten – een indicator voor hoe goed je lichaam zichzelf beschermt tegen oxidatieve stress. Inzicht in deze waarde helpt je bij het maken van keuzes die bijdragen aan gezond ouder worden, zo belooft Samsung. De Energy Score geeft je daarnaast dagelijks een indicatie van je mentale en fysieke energieniveau, zodat je beter kunt plannen en balanceren. We kennen deze functie al van Garmin, waar het Body Battery wordt genoemd. Verder kun je de Mindfulness tracker gebruiken en op tijd pauzes nemen als je last hebt van veel stress.

Beschikbaarheid

Samsung brengt de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic uit op 22 juli. De prijzen zijn als volgt;

Galaxy Watch 8 40mm: 379 euro

Galaxy Watch 8 44mm: 409 euro

Galaxy Watch 8 Classic: 509 euro

Voor 699 euro komt er ook een vernieuwde Galaxy Watch Ultra, zo schrijft Samsung in het persbericht. Echter deelt de fabrikant geen verdere details over het nieuwe horloge, behalve dat er een nieuwe Titanium Blue kleur aankomt.