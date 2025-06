Evleaks lekt Galaxy Watch 8 en Watch Ultra 2

Evleaks heeft weer van zich laten horen. De leaker deelt beelden van drie nieuwe smartwatches van Samsung. We zien de Galaxy Watch 8 weer voorbij komen, net als de Watch 8 Classic en de Watch Ultra 2.

Watch 8 en Ultra 2

Drie nieuwe smartwatches verwachten we deze zomer van Samsung. De Samsung Galaxy Watch 8 is in de afgelopen weken al meermaals voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Nu komt daar ook de Watch Ultra 2 bij. Hiermee zijn er opvolgers van de vorig jaar verschenen Watch 7 en Watch Ultra. Tevens zien we de Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Samsung kiest voor een iets ander ontwerp. De schermranden zijn aan de zijkant smaller dan aan de boven- en onderkant. Dit is anders dan bij voorgaande modellen.

We vermoeden dat Samsung tijdens de aankondiging, ook de twee nieuwe foldables laat zien. Dit zijn de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7, al gaan er ook berichten rond over de Galaxy Z Fold 7 Ultra.