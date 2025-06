Samsung licht tipje van sluier op met teaser voor Galaxy Z Fold 7 Ultra

Samsung heeft voor het eerst officieel een hint gegeven over de komst van de Galaxy Z Fold 7 Ultra. In een korte teaser wordt het toestel aangekondigd als een nieuw topmodel binnen de opvouwbare Galaxy Z-reeks. De Z Fold 7 Ultra zal later dit jaar samen met de Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Flip 7 FE worden gepresenteerd, zo is de verwachting.

Galaxy Z Fold 7 Ultra is onderweg

Een nieuwe smartphone in de vouwbare reeks van Samsung is onderweg. Nu maken we kennis met de Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra. De teaser benadrukt het slanke ontwerp van het nieuwe toestel, zonder daarbij concrete afmetingen vrij te geven. Wel wordt duidelijk dat de Galaxy Z Fold 7 Ultra dunner zal zijn dan de huidige Galaxy Z Fold 6 (5,6 mm in uitgeklapte toestand). Daarmee lijkt Samsung te mikken op een premium design dat zich onderscheidt binnen de snel evoluerende markt van opvouwbare smartphones.

Naast het ontwerp legt Samsung in de teaser ook de nadruk op camerakwaliteit. Het bedrijf noemt de Z Fold 7 Ultra ‘de beste camera in zijn klasse’, al ontbreken nog specifieke details over de camera zelf.

De introductie van een Ultra-model binnen de Fold-serie is niet geheel onverwacht. Eerder gingen er al geruchten werd gespeculeerd over een krachtigere variant van de Z Fold 6, maar die werd uiteindelijk niet uitgebracht.

De officiële aankondiging van de nieuwe Fold- en Flip-toestellen wordt verwacht tijdens een Unpacked-evenement in juli. Samsung heeft de datum nog niet bevestigd, maar eerdere geruchten wijzen op een lancering in de eerste helft van de maand.