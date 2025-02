Samsung Galaxy Z Fold 7 verschijnt in renders

Een nieuwe smartphone komt voorbij in het geruchtencircuit. Het is de Samsung Galaxy Z Fold 7. Deze nieuwe foldable wordt in de zomer van dit jaar verwacht, samen met de Galaxy Z Flip 7. Welke verrassingen heeft de fabrikant in petto?

Galaxy Z Fold 7

Samsung komt in het nieuws met de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7. Het toestel zal de huidige Galaxy Z Fold 6 opvolgen, die we eerder in de uitgebreide Galaxy Z Fold 6 review hebben besproken. In de nieuwe versie zullen verschillende verbeteringen te vinden zijn. Een belangrijk detail is de dikte van het toestel. De nieuwe Galaxy Z Fold 7 krijgt een dikte van 9,5 millimeter. Dit maakt het niet het dikste toestel, maar wel een duidelijke verbetering ten opzichte van het vorige model. Die was 12,1 millimeter dik.



Het scherm zal 8,2 inch groot zijn, waarbij er ook nog een 6,5 inch extern scherm zit. Het formaat komt uit op 158,4 x 143,1 x 4,5 millimeter. We verwachten een Snapdragon 8 Elite chipset, 200 megapixel hoofdcamera en een bekend ontwerp. Ook bekend is de batterij. Al generaties lang is dit een 4400 mAh batterij, en zonder speciale silicumcel batterij zoals bij OnePlus en Oppo, zal deze ook in de Galaxy Z Fold 7 te vinden zijn.

We verwachten het toestel rond de zomer, samen met de Galaxy Z Flip 7. Er gaan ook geruchten over de Galaxy Z Flip FE. Alle details zullen we over een aantal maanden te weten komen.