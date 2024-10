‘Samsung presenteert volgend jaar nieuwe tri-fold smartphone’

De vouwbare smartphones zijn nog lang niet uitontwikkeld. Over een nieuwe stap in deze markt krijgen we nu meer informatie. Een volgende stap is de tri-fold smartphone. Die kunnen we waarschijnlijk volgend jaar verwachten.

Tri-fold smartphone komt volgend jaar

Volgend jaar kunnen we een nieuw soort vouwbare smartphone verwachten van Samsung. Het merk is al bekend van de verschillende vouwbare toestellen; de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6. Volgens de laatste berichten komt daar volgend jaar nog een nieuwe telefoon bij. Het gaat om een toestel met een tri-fold foldable display. Dit betekent dat het toestel drievoudig opgevouwen kan worden, en het scherm twee keer opgevouwen kan worden. Samsung Display zou de ontwikkeling van onderdelen al afgerond hebben.



Helemaal uit de lucht vallen komt het niet. DroidApp was vorig jaar februari op het Mobile World Congress, waar Samsung Display de tri-fold technologie al liet zien. Een impressie krijg je hierboven in de video.

Huawei heeft al een foldable met tri-fold scherm. Dit is de Huawei Mate XT, maar deze is niet verkrijgbaar buiten China. Wanneer de telefoon van Samsung precies op de markt komt, is nog niet bekend.