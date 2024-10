De vergeten tablet: Google Nexus 10 van Samsung

Niet alleen smartphones en telefoons nemen we mee in onze vergeten-rubriek. Af en toe bespreken we ook een tablet. Vandaag is ook zo’n dag; de Nexus 10, die gefabriceerd werd door Samsung komt langs.

Nexus 10

Een tablet met een erg groot scherm, zo werd de Nexus 10 in 2012 aangekondigd. Het was één van de grootste schermen in een Android-tablet. De tablet werd door Google aan het einde van het jaar 2012 aangekondigd. Deze tablet werd ontwikkeld door Samsung, dat eerder al voor andere producten verantwoordelijk was in de Nexus-reeks. Denk aan de Nexus S en de Galaxy Nexus.

De aankondiging van de Nexus 10 had nog wel veel voeten in aarde. Het product zou samen met de Nexus 4 van LG en de nieuwe Android-versie; Android 4.2 aangekondigd worden op een event in New York. Door orkaan Sandy werd dit echter anders aangepakt en verscheen de aankondiging middels een blogpost.

Officieel heeft Google overigens de Nexus 10 niet uitgebracht in ons land. Wel werd het product bij enkele aanbieders in ons land middels grijze import verkocht. De Google Nexus 10 werd gezien als de opvolger van de Nexus 9 en als grotere variant op de eveneens in 2012 uitgebrachte Nexus 7.

Maar wat had de Nexus 10 te bieden? Zoals de naam al aangaf, werd de Nexus 10 geleverd met een 10,1 inch scherm. Deze bood een resolutie van 2560 x 1600 pixels. Dit was destijds de hoogste resolutie ooit op een tablet. Google voorzag de tablet van een processor uit de fabriek van Samsung; de Exynos 5250 dual-core chipset. Dit samen met 2GB aan RAM-geheugen en een opslagruimte van 16GB of 32GB. Het uitbreiden van de opslag behoorde niet tot de mogelijkheden.

Het maken van foto’s werd mogelijk gemaakt met de 5 megapixel camera aan de achterkant. Aan de voorzijde was een 2 megapixel front-camera te vinden. Stereo-speakers, een latere update naar Android 5.1 Lollipop, een 9000 mAh batterij en een HDMI-poort maakten de lijst met specificaties compleet. De tablet werd op de markt gebracht voor een prijs van 399 dollar.



Nexus 10 samengevat in 3 punten