De Google Nexus 7, het was de eerste tablet in de Nexus-serie van Google. Met de tablet zocht de fabrikant de concurrentie op met andere merken die al actief waren. We bespreken de tablet deze week in ‘De vergeten tablet’.

Google Nexus 7

In 2012 verscheen de eerste Nexus 7, die een jaar later opgevolgd werd door de Nexus 7 (2013). De tablet werd gefabriceerd door Asus. Het was een WiFi-tablet dus niet geschikt om over het mobiele netwerk te surfen.

De Google Nexus 7 werd uitgeleverd met de Nvidia Tegra 3 chipset. Dit was een quad-core processor, welke werd bijgestaan door 1GB aan werkgeheugen. Er was keuze uit drie smaken voor de intere opslagruimte; 8GB, 16GB en 32GB. Ruimte voor een geheugenkaart was er niet. De tablet werd geleverd met Android 4.1.2 Jelly Bean en werd daarna nog bijgehouden tot en met Android 5.1.1 Lollipop. De interface was erg clean en Stock Android, zoals je dat gewend was van Nexus-modellen. Eerder hebben we op DroidApp een mooi overzicht gepubliceerd met de geschiedenis van Google Nexus.

Gigantische schermranden, dat was allemaal destijds geen probleem. De Google Nexus 7 was hier geen uitzondering op. Het apparaat werd geleverd met een 7,0 inch scherm dat een resolutie leverde van 1280 x 800 pixels. Er was een 1,2 megapixel camera aan de voorzijde, waar je desgewenst met 720p nog mee kon filmen.

Google bracht de Nexus 7 uit met een 4325 mAh batterij, een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Het scherm werd niet altijd even positief ontvangen. Zo was het slecht afleesbaar op zonnige dagen en was de weergave ook niet altijd even lekker. Een nadeel was ook dat gebruikers het geheugen niet uit konden breiden met een geheugenkaart. Dat bracht een concurrent; de Samsung Galaxy Tab 2 7.0 had wel de mogelijkheid het geheugen uit te breiden en had ook aan de achterkant een camera.

De instapversie van de Nexus 7 kwam op de markt voor een bedrag van rond de 200 euro. Voor circa 50 euro meer kreeg je de Nexus 7 met 32GB opslagruimte.



Nexus 7 samengevat in 3 punten