Na de Nexus One, geproduceerd door HTC, was de Nexus S het tweede toestel die de naam “Nexus” meekreeg. Deze Nexus werd niet door HTC geproduceerd, maar door Samsung. Uiteindelijk zou Samsung twee Nexus toestellen uitbrengen. Naast de Nexus S bracht Samsung de Samsung Galaxy Nexus uit. Samsung bracht de Nexus S uit in december 2010 en had een razendsnelle processor aan boord, die uit de fabriek van Samsung zelf kwam. Wij bespreken de Google Nexus S in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Google Nexus S

Nexus toestellen waren eigenlijk bedoeld als smartphones voor ontwikkelaars. Natuurlijk kon je als normale consument ook een Nexus toestel aanschaffen, maar je had dan alleen de beschikking over de basisfuncties van Android. We hebben eerder al de Nexus 4 behandeld.

Dat was ook meteen de reden waarom fabrikanten een schil over Android ontwikkelden, zodat je als consument kon beschikken over functies die niet in de standaard versie van Android zaten. Bovendien was de standaard versie visueel gezien niet echt top en gaven fabrikanten hun ontwikkelde schil een beter uitziend uiterlijk mee. Gelukkig heeft Google in de loop der jaren Android doorontwikkeld, waardoor de standaard versie van Android tegenwoordig redelijk goed er uitziet en bijna uit z’n voegen barst van de vele functies. Maar dit was in 2010 toen de Nexus S uit werd gebracht dus nog niet zo.

Nu zal je misschien denken dat een Nexus toestel van een paar jaar terug geen goed toestel was. Dit is echter niet het geval. De Nexus S beschikte over een snelle processor en 512MB werkgeheugen. Aan opslaggeheugen geen gebrek destijds, de Nexus S had 16GB aan geheugen. Net als bij alle andere Nexus toestellen kon het geheugen niet uitgebreid worden. De Google Nexus One was hier overigens een uitzondering op. Het toestel had een 4,0 inch Super AMOLED scherm. Overigens werd in Nederland het toestel geleverd met een Super LCD display.

Net als bij andere Nexus toestellen was de camera niet erg bijzonder en telde deze 5 megapixel met LED-flitser en autofocus. De laatste twee Nexus toestellen zijn overigens wel uitgerust met een goede camera. De camera had slechts een VGA resolutie. De 1500 mAh grote accu was gemiddeld te noemen, in de meeste gevallen haalde je het einde dag wel op een volle accu. Iets wat je tegenwoordig nog maar zelden ziet is dat de accu verwisselbaar was bij de Nexus S.

Stock Android

Alle Nexus toestellen draaien op stock Android, of te wel een kale, standaard versie van Android zonder een schil van een fabrikant erom heen. Hoewel de standaard versie Android in 2010 niet over de uitgebreide functies beschikte zoals we dat nu gewend zijn, waren er uiteraard ook voordelen.

Zo was, en is nog steeds, de standaard versie van Android lichtgewicht ten opzichte van de versies van fabrikanten zoals HTC, Samsung en LG. Bovendien krijgen Nexus toestellen als eerste een update naar een nieuwe versie van Android. De Google Nexus S draaide op Android Gingerbread 2.3 toen het toestel uit werd gebracht en werd geüpdatet tot en met Android 4.1.2 Jelly Bean.

De Nexus S kwam in Nederland op de markt voor ongeveer 450-500 euro.

Google Nexus S samengevat in 5 punten

Tweede Nexus toestel van Google en eerste Nexus toestel van Samsung

Snelle hardware

Super AMOLED scherm

Standaard Android versie

Camera van mindere kwaliteit

