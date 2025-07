Google verwijdert Favorieten-tabblad uit Telefoon-app

Als je de Google Telefoon-app gebruikt, is je misschien opgevallen dat het tabblad ‘Favorieten’ verdwenen is. Google is begonnen met het doorvoeren van deze wijziging in de nieuwste versie van de app. De vertrouwde rasterweergave met je belangrijkste contacten is daarmee verleden tijd.

Google Telefoon-app zonder Favorieten-tabblad

Google neemt afscheid van het Favorieten-tabblad in de Google Telefoon-app. De kans is groot dat je hem nu nog wel ziet, maar in een nieuwe bètaversie is Google gestart met her verwijderen van dit aparte scherm. Helemaal missen hoef je je favorieten echter niet. Je favoriete contacten worden namelijk in plaats hiervan voortaan bovenaan geplaatst. Dit middels een compacte favorietenbalk, welke als carrousel getoond wordt. Hier zie je de contacten met grotere profielfoto’s. Hiermee is er een vervanger voor de eerder gebruikte rasterweergave.

Oud en nieuw

De wijziging lijkt deels ook te maken te hebben met het overstappen naar het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp; de nieuwe interfacestijl van Google. Deze werd geïntroduceerd met Android 16. Door het Favorieten-tabblad te verwijderen, is er meer ruimte voor de andere onderdelen. Hierbij wordt ‘Recent’ vervangen door een hernoeming naar ‘Home’ en blijf je verder contact hebben tot de toetsen en je contacten. We zien hier ook Voicemail, maar deze functie is doorgaans niet in Nederland beschikbaar.

Als eerst worden de wijzigingen doorgevoerd in de bètaversie van versie 182. Waarschijnlijk rolt Google de veranderingen uit middels een server-side update voor de definitieve versie. Het is niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.