Google in het nieuws met Pixel Watch 4: kleuren, maten en bandjes gelekt

Hoewel de officiële onthulling van de Pixel Watch 4 nog moet plaatsvinden, zijn er inmiddels al verschillende details uitgelekt over de volgende smartwatch van Google. Naar verwachting wordt het horloge gelijktijdig met de Pixel 10-serie gepresenteerd op 20 augustus. Een nieuw lek onthult nu de verschillende maten, kleuren en accessoires waarin de smartwatch beschikbaar zal zijn.

Pixel Watch 4

Voor het eerst lijkt Google twee formaten aan te bieden: 41 mm en 45 mm. Beide varianten zouden beschikbaar zijn met en zonder 4G LTE-ondersteuning. Daarmee richt Google zich op een breder publiek dan voorheen, want de vorige generaties van de Pixel Watch kwamen slechts in één maat uit.

Qua kleurgebruik kiest Google opnieuw voor speelse namen. De Pixel Watch 4 zou verschijnen in vijf kleuren: Obsidian (zwart), Porcelain (wit), Iris (paars), Moonstone (lichtgrijs) en Lemon (waarschijnlijk een zachte geeltint). Het is nog onduidelijk of alle kleuren in beide formaten en connectiviteitsopties verkrijgbaar zullen zijn.

Ook het aanbod aan horlogebandjes wordt verder uitgebreid. Er zouden nieuwe Active Bands komen in kleuren als Iris, Lemongrass en Moonstone, evenals een sportvariant en een handgemaakte lederen band. Voor liefhebbers van luxe zijn er metalen mesh-bandjes in Matte Black en Polished Silver, terwijl ook stoffen en stretchbandjes met kleurverloop worden toegevoegd.

Het ontwerp van de Pixel Watch 4 lijkt grotendeels gelijk aan dat van zijn voorganger. Toch zijn er enkele subtiele aanpassingen: de horlogekast wordt iets dikker (14,3 mm), maar de schermranden zouden juist smaller worden. Daarnaast zou het horloge beschikken over twee knoppen aan weerszijden van de speaker, een verandering die mogelijk wijst op nieuwe manieren om het horloge te bedienen.

We zullen meer details te weten komen op 10 augustus, zo is de verwachting.