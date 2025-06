Nieuwe batterij-assistent geeft Pixel-gebruikers nieuwe inzichten

Met de komst van Android 16 introduceert Google een reeks verbeteringen op het gebied van batterijbeheer voor Pixel-telefoons. De update voegt onder meer een menu “Batterijconditie” toe in de instellingen, evenals een nieuwe functie voor batterijstatus-assistentie op geselecteerde toestellen.

Nieuwe batterij-assistent

Alle Pixel-apparaten vanaf de Pixel 6 ontvangen toegang tot het nieuwe menu ‘Batterijconditie’ onder Instellingen > Batterij. Hier vind je praktische tips, zoals het vermijden van extreme temperaturen, in een dropdownmenu. Tegelijkertijd is de optie voor “Oplaadoptimalisatie”, waarmee je als gebruiker kan kiezen tussen geen optimalisatie, adaptief opladen of een limiet van 80 procent, verplaatst naar het einde van die pagina.

Een nieuwe toevoeging op de Pixel 8a en nieuwere modellen is de weergave van de batterijcapaciteit. Deze wordt uitgedrukt als een geschat percentage van de laadcapaciteit ten opzichte van een nieuwe batterij. Bij een capaciteit van 100 procent wordt een groene vink en de aanduiding ‘Normaal’ getoond. Dit moet gebruikers helpen om op termijn beter in te schatten wanneer het tijd is om de batterij te laten vervangen. Voor oudere modellen, waaronder de Pixel 8 Pro, is deze informatie niet beschikbaar.

Foto via 9to5Google

Daarnaast maakt Android 16 op de Pixel 8a en latere modellen de weg vrij voor de nieuwe functie ‘Batterijstatusassistentie’. Deze functie wordt geactiveerd na installatie van de update, gecombineerd met een server-side wijziging. Middels deze fucntie moet de levensduur van de batterij, samen met de prestaties op lange termijn verbeterd worden.

Volgens Google past de assistent de maximale spanning van de batterij aan in fasen, te beginnen vanaf ongeveer 200 laadcycli en doorlopend tot 1000 cycli. We hoorden hier eerder al wat over bij de Pixel 9a. Tegelijk wordt de laadsnelheid van het toestel afgestemd op de veranderende capaciteit van de batterij. Hierdoor kun je als gebruiker na verloop van tijd kleine wijzigingen ervaren in laadtijd en accuduur.

Op nieuwere toestellen zoals de Pixel 9a is deze functie standaard ingeschakeld en niet uitschakelbaar. Op andere compatibele modellen staat ze eveneens standaard aan, maar gebruikers kunnen de functie handmatig uitschakelen via Instellingen > Batterij > Batterijstatus > Batterijstatusassistentie.

