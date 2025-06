‘Aankondiging Pixel 10 op 13 augustus; nieuwe foto’s Pixel 10 Pro’

Nieuws is er weer over de Pixel 10-serie. Google zou de nieuwe telefoonserie op 13 augustus willen aankondigen. Daarnaast zien we nieuwe foto’s van de Pixel 10 Pro. Enorme veranderingen verwachten we niet direct.

Pixel op 13 augustus?

Vorig jaar zag de Pixel 9-serie op 13 augustus officieel het licht. Het lijkt erop dat deze datum ook dit jaar gebruikt zal worden voor het aankondigen van de nieuwe Pixel-modellen. Google zou de nieuwe Pixel 10-serie ook op 13 augustus willen presenteren. Het nieuws hierover wordt gedeeld door Android Headlines. We zullen hier de Pixel 10, 10 Pro, Pro XL en Pro Fold gaan zien. Mogelijk kiest Google er ook voor om de Pixel Watch 4 te presenteren, maar hierover is nog geen uitsluitsel.

Google zou de nieuwe Pixel 10-serie aankondigen op 10 augustus, waarbij de toestellen vanaf 20 augustus beschikbaar zouden moeten zijn. Er is nog wel het één en ander onduidelijk over de aankondigingsdatum. Google zou namelijk ook op 27 juni nog een Pixel Superfans event willen presenteren.

Google Pixel 10 Pro

Er zijn op internet ook beelden opgedoken van de nieuwe Pixel 10 Pro. Als de foto’s kloppen, dan zal het design nauwelijks afwijken met dat van de huidige Pixel 9 Pro. De telefoon krijgt drie camera’s achterop, met een normale-, groothoek- en telelens, samen met een LED-flitser en de temperatuursensor. In het scherm zien we een punch-hole voor de selfiecamera. Uiteraard komt het nieuwe model met Android 16 op de markt.