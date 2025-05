Google Pixel 10 te zien tijdens videoshoot

De Google Pixel 10-familie is onderweg en Google treft de nodige voorbereidingen voor de promotie ervan. Het nieuwe toestel is nu opgedoken in een videoshoot in Vancouver. En daar zijn beelden van.

Pixel 10 in videoshoot

In augustus verwachten we de nieuwe high-end smartphonereeks van Google. Het merk zal dan de nieuwe Pixel 10-serie presenteren. In de afgelopen tijd kwamen we zo nu en dan al wat te weten over de nieuwe devices, en vandaag krijgen we weer wat extra informatie. Het gaat deze keer om de Google Pixel 10. Deze nieuwe telefoon zien we op een videoshoot, welke is gehouden in Vancouver. De bron deelt de nodige beelden van wat hij gezien heeft van de Pixel 10.

Vermoedelijk wordt om precies te zijn, de Pixel 10 Pro getoond in de video. Ten opzichte van de Pixel 9-serie is er weinig veranderd aan het ontwerp. Wel zal de Pixel 10-serie uiteraard direct met Android 16 geleverd worden, en dus krijgen we het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp te zien. De camera zal veel aandacht krijgen in de promotie. Hieronder kun je de video bekijken.