Google Pixel 10 Pro Fold uitgelekt in eerste renders

De eerste renders van de nieuwe vouwbare smartphone van Google verschijnen op het internet. Het zijn beelden van de Google Pixel 10 Pro Fold. Naar verwachting volgt het toestel later dit jaar, samen met andere Pixel 10-modellen.

Google Pixel 10 Pro Fold in renders

Op het internet zien we nieuwe beelden van een nog niet aangekondigd Google-toestel. De Pixel-telefoon die we deze keer zien, is de Google Pixel 10 Pro Fold. De renders zijn gemaakt door OnLeaks, op basis van de tot nu toe bekende informatie. We zien dat het slot voor de simkaart naar de bovenkant is verplaatst.

Verdere specificaties zijn helaas nog niet bekend, net als de afmetingen van het toestel. De aankondiging verwachten we aan het eind van dit jaar. Voor nu moeten we het dus doen met deze beelden. Eerder verschenen er ook al renders van andere modellen in de Pixel 10-serie.

Google Pixel 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro