Google Pixel 9a aangekondigd; met grootste accu ooit in Pixel

Google heeft het middensegment uitgebreid met een nieuw toestel. Als opvolger van de Pixel 8a heeft het merk de Pixel 9a aangekondigd. Deze nieuwe telefoon krijgt de grootste batterij die we ooit in een Pixel-telefoon hebben gezien. De smartphone komt ook naar Nederland.

Pixel 9a aangekondigd

De nieuwe Google Pixel 9a is officieel gepresenteerd. De smartphone ging de laatste maanden al vaak rond in het geruchtencircuit. De smartphone krijgt dezelfde vanafprijs als bij het voorgaande model. Dit betekent dat de nieuwe telefoon over de toonbank gaat voor een bedrag van 549 euro.

Google geeft de Pixel 9a een 6,3 inch OLED-scherm en is iets groter dan het voorgaande model. Het scherm heeft een resolutie van 2424 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 60-120Hz. De maximale helderheid bedraagt 2700 nits. Nieuw is de Tensor G4 chipset, welke we eerder zagen in de Pixel 9-serie. Dit samen met 8GB werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB of 256GB. Met een batterijcapaciteit van 5100 mAh is dit de grootste accu in een Pixel-smartphone ooit. Deze kan met 23W opgeladen worden of draadloos middels Qi.

Dankzij de IP68-certificering is het toestel stof- en waterbestendig. In het scherm zit een optische vingerafdrukscanner en een vernieuwd camerasysteem. De 64MP camera van de Pixel 7a en 8a is vervangen door een 48 megapixel quad-pixel camera, samen met een 13MP groothoeklens die we al kennen van eerdere Pixels. Er is ook een 13 megapixel front-camera aanwezig.Nieuw is verder de Macro Focus-optie en ook zien we de Astrofotografie-functie.

De smartphone komt met Android 15 en biedt net als andere Pixels 7 jaar updates. De telefoon kost 549 euro. Aanvankelijk was het plan om het toestel direct beschikbaar te stellen voor verkoop, maar volgens berichten is dat een maand uitgesteld omdat er een zogenaamd ‘kwaliteitsissue’. Details erover zijn niet bekend.

Alle specificaties zetten we op een rijtje op de toestelpagina, welke je kunt bereiken via onderstaande button.