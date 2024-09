Google Pixel 9 Pro review: alles net een beetje beter

De Google Pixel 9-serie bestaat dit jaar uit vier toestellen. Eén daarvan is de Pixel 9 Pro. Deze telefoon is stijlvol vormgegeven, zonder dat het een groot bakbeest is. Daarbij heb je wel de nodige specificaties binnen handbereik. Onze bevindingen lees je in de Google Pixel 9 Pro review.

Google Pixel 9 Pro: een uitgebreide review

Google kwam onlangs met de Pixel 9-serie en voor het eerst brengt het bedrijf ook haar foldable uit in Nederland. Dat is dus de Pixel 9 Pro Fold. In de afgelopen weken hebben we een ander toestel uit de familie getest; de Google Pixel 9 Pro. In deze review lees je alles over dit toestel en wat we ervan vinden.

Design en interface

De Google Pixel 9 Pro is een high-end smartphone met alles aan boord, maar zonder dat je hiervoor een heel groot toestel terug krijgt. De Pixel 9 Pro is nét wat groter dan de Samsung Galaxy S24. Het toestel meet 152,8 millimeter in de lengte, 72,0 millimeter in de breedte en 8,5 millimeter dikte. De smartphone ligt goed in de hand. Bij de Pro is de achterkant van matglas, maar zijn de randen glimmend. Persoonlijk had ik het mooier gevonden als het aluminium frame ook mat was. Het reviewtoestel is lichtgrijs, in de kleur Hazel.

In vergelijking met andere Pixel-toestellen valt op dat de cameramodule er wat anders uitziet bij de Pixel 9 Pro. Nog steeds is het zwarte gedeelte ovaalvormig, maar de module loopt niet meer door tot aan de zijkant, wat bij de voorganger wel het geval was. Op de camera komen we later in de Pixel 9 Pro review terug.

De toetsen zitten op dezelfde plek. Zowel de power-button als de volumetoets. Kom je van een niet-Pixel toestel dan zal het nog wel wat gewenning vragen dat de volumetoets en de aan/uit-knop omgewisseld zitten. Aan de onderkant zit het slot voor de simkaart naast de opening voor de microfoon. Mocht je gebruik willen maken van een fysieke simkaart, is het raadzaam goed te kijken waar je het pinnetje in prikt.

In het scherm van de Pixel 9 Pro zit de razendsnelle vingerafdrukscanner. Een lichte, snelle aanraking is voldoende om het toestel te ontgrendelen. Ook de gezichtsherkenning werkt uitstekend op het toestel. Het 6,3 inch OLED-scherm is op zonnige dagen goed afleesbaar, en kan in donkere omgevingen voldoende gedimd worden. Wel valt ons op dat de Pro in de automatische modus soms wat te donker blijft staan.

De interface van de Pixel 9 Pro is zoals andere Google-toestellen; opgeruimd, clean en zonder overbodige poespas. Je hebt minder opties en mogelijkheden dan bijvoorbeeld bij Samsung. Eventueel kun je natuurlijk wel een andere launcher downloaden uit de Google Play Store. Desgewenst kun je ook het Always-on display activeren zodat je direct ziet welke meldingen er zijn en wat de tijd is.

Communicatie en multimedia

Bellen, SMS’en en internetten, het behoort uiteraard allemaal tot de mogelijkheden van de Google Pixel 9 Pro. Voor het bellen en sturen van tekstberichten kun je de standaard-apps van Google gebruiken. De belkwaliteit van de smartphone is prima in orde. Ook het internetten gaat lekker vlot, en we merken geen problemen met WiFi of het mobiele netwerk. Voor het internetten is er de Chrome-browser, welke prima zijn werk doet. Je kunt op de Pixel zowel van een fysieke simkaart gebruik maken als eSIM.

De Google Pixel 9 Pro leent zich prima voor het bekijken van video’s en het luisteren van muziek. De beeldkwaliteit is uitstekend, de helderheid prima in orde en de muziek komt goed tot zijn recht op het toestel. Hiervoor is de smartphone voorzien van een set stereo-speakers. Het volume kan hard genoeg en ook op maximaal volume horen we geen gekke vervormingen of andere irritaties. Natuurlijk is het ook mogelijk om je headset draadloos te verbinden met de Pixel.

Camera

Google weet met eigenlijk iedere generatie Pixel-telefoons wel hoge ogen te gooien wat betreft de camera. Dat succes moet de Pixel 9 Pro voortzetten. Hiervoor is de telefoon voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel groothoeklens en een 48 megapixel telelens. Met deze telelens kun je 5x zoom gebruiken om zo je onderwerp dichterbij te halen. De camera-app werkt duidelijk en zoals je mag verwachten. Onderin beeld vind je de verschillende opties om nog meer uit je foto’s te halen.

Daarin zitten ook een hoop AI-functies. Je hebt bijvoorbeeld de ‘Voeg mij toe’-functie. Hierbij maak je een groepsfoto waarbij je ruimte overhoudt voor jezelf. Middels AI word je dan ook zelf toegevoegd aan de foto. Het standpunt moet dan wel vrijwel exact hetzelfde zijn, anders wordt het helemaal niks. Dat is nogal eens gedoe gebleken in de reviewperiode. Mocht het wel lukken, heb je doorgaans erg goede resultaten.

Andere AI camera-functies zijn bijvoorbeeld ook opties die je terug kunt vinden in de Google Foto’s app. Zo kun je objecten in een foto verwijderen, kun je kiezen voor het verbeteren van zoom en is er de Magic Editor. Hiermee kun je extra elementen toevoegen aan de foto. Een beekje door de winkelstraat? Geen probleem. Het is gelijk een leuke bezigheid en de uitwerking is doorgaans ook nog eens erg leuk. Bijvoorbeeld bij het genoemde beekje, zien we duidelijk de reflecties en lijkt de lichtval ook nog erg realistisch.

Maar hoe zit het met de normale fotokwaliteit van de smartphone? We hebben de camera van de Google Pixel 9 Pro getest onder verschillende omstandigheden. Duidelijk is dat Google de naam probeert hoog te houden wat betreft de fotokwaliteit. We hebben alle foto’s die we hebben gemaakt verzameld in het digitale fotoalbum. Zowel overdag als in de donkere uren weet de telefoon erg goede foto’s achter te laten. Wat positief opvalt is de erg goede doortekening, het contrast en de rijke kleuren, zonder dat deze doorslaan in de verzadiging. De 5x zoom-functie werkt ook goed, maar laat toch wel een beetje kwaliteitsverlies zien, maar ze zijn zeker nog wel acceptabel.

Hieronder vind je een vergelijking tussen de iPhone 15 Pro Max en de Pixel 9 Pro. Twee smartphones die qua camera erg aan elkaar gewaagd zijn. Wel scoort de iPhone beter met 5x zoom. De iPhone is in het donkerder storender met lensflare en lichtreflecties en overdag zijn de verschillen heel klein,

Met selfies bij schemering heeft de telefoon wel duidelijk moeite. De 42 megapixel front-camera laat niet heel denderende foto’s achter onder deze omstandigheid.

Videocamera

De videocamera van de Google Pixel 9 Pro kan in verschillende resoluties video’s schieten, in maximaal 8K 30fps of in 4K met 60fps. Je kunt de videokwaliteit nog verder verbeteren middels een extra stukje software genaamd Videoboost. Een video die we met de Pixel hebben gemaakt, vind je hieronder.



Prestaties en accuduur

Onder de glazen motorkap van de Google Pixel 9 Pro vind je de Tensor G4 chipset van Google zelf. Eerder was de aanwezigheid van de Tensor-chipset nog wel eens reden voor discussie. Niet altijd was deze efficiënt en energiezuinig. We hoopten natuurlijk dat Google dit met de Pixel 9-serie heeft aangepakt. In de afgelopen maand hebben we het toestel uitgebreid aan de tand gevoeld en geen vervelende haperingen of dergelijke opgemerkt. Daarbij worden taken snel uitgevoerd, maar valt wel op dat het toestel soms vrij warm wordt, zonder dat je hele zware taken aan het doen bent. Storend is het niet direct, maar hier kan wellicht een software-update nog wat aan verbetering doorvoeren.

Wij hebben de Pixel met 128GB opslagruimte en een werkgeheugen van 16GB. Je hebt voor het opslaggeheugen ook keuze uit 256GB, 512GB en 1TB.

Wat betreft AI-functies moeten we het doen zonder de Pixel Studio en de Screenshots-app die vol bombarie werd gepresenteerd tijdens het event. De Screenshots-app bundelt de gemaakte screenshots, laat je notities toevoegen en bundelen in collecties. Met Pixel Studio kun je middels AI unieke afbeeldingen maken. De beide toepassingen zijn wel te downloaden via een omweg, waarbij je de APK installeert.

Goed om te weten is sowieso dat Gemini aanwezig is, de tegenhanger van ChatGPT. Hiermee kunnen de meest uiteenlopende zaken gevraagd worden. Denk aan een samenvatting, antwoord op je vraag of bijvoorbeeld een zoekopdracht. Verder kunnen bepaalde taken uitgevoerd worden en heb je met Gemini Advanced nog meer opties; maar die is maar voor een jaar gratis. Daarna zul je geld moeten betalen.

Batterij

In onze Pixel 8 Pro review waren we al wat positiever over de batterijduur dan in onze review van de Pixel 7 Pro, die was namelijk ronduit belabberd. Hoe doet Google het met het uithoudingsvermogen van de Pixel 9 Pro? Google had er een lange aanloop voor nodig, maar de batterijduur is duidelijk verbeterd bij het toestel. Bij gemiddeld gebruik red je 1 á 1,5-2 dagen wel. We noteren hierbij steeds een schermtijd van tussen de 4 en 5 uur. Een prima score voor een high-end smartphone. Gebruik je het toestel vooral op WiFi, dan kun je nog wat langer door op de batterij en haal je gerust een hogere screen-on-time, al is dat uiteraard ook afhankelijk van wat je met het toestel doet.

Updatebeleid

Het updatebeleid voor de Pixel-toestellen is vrij duidelijk. Je bent zeker van zeven jaar lang updates. Dit omvat de maandelijkse beveiligingsupdates en ook zeven jaar Android-upgrades. De telefoon wordt geleverd met Android 14 en in oktober wordt Android 15 verwacht. Het is niet helemaal helder of de smartphones bijgewerkt worden tot en met Android 21 of Android 22, maar zeker is wel dat je lange tijd kunt genieten van updates. Daarbij rolt Google ieder kwartaal de Pixel Feature Drop updates uit, met diverse nieuwe functies en mogelijkheden.

Beoordeling

De Google Pixel 9 Pro hebben we de afgelopen maand uitgebreid getest. De telefoon is duidelijk weer wat meer volwassen dan zijn voorgangers. Het toestel is perfect afgewerkt, zit logisch in elkaar en heeft een erg goede camera waarmee je alle kanten op kunt. Daarbij is de accuduur (eindelijk) verbeterd, al ontbreekt het nog wel aan snelladen. Dat had toch wel een keer gemogen, hoewel Google hierin niet uniek is. Zo biedt Samsung en Apple ook nog steeds geen snelladen aan met snelheden die OnePlus doet.

In de afgelopen tijd heeft Google met de Pixel 9 Pro een goede indruk achtergelaten. De smartphone is echter wel flink aan de prijs. De prijs start pas bij 1099 euro, terwijl je hiervoor pas de 128GB variant krijgt. Wil je 256GB, dan moet je uit de portemonnee nog eens honderd euro trekken. Heb je dat ervoor over, dan zal je zeker veel plezier hebben van het toestel.

Je kunt voor de Pixel 9 Pro terecht bij;

