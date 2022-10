Google Pixel 7 Pro review: matige accuduur haalt geweldige smartphone onderuit

Na jaren van wachten is het eindelijk zover; de Pixel-toestellen zijn officieel verkrijgbaar in Nederland. DroidApp heeft de afgelopen tijd de Pixel 7 Pro getest, de uitgebreide high-end telefoon van het merk. Wat heeft deze smartphone te bieden, en is hij echt zo goed? Je leest het in de Pixel 7 Pro review.

Pixel 7 Pro review

We gaven op de dag van de lancering in Nederland je al een voorproefje van de nieuwe Pixel 7 Pro in onze Pixel 7 Pro preview. Nu kun je al onze bevindingen teruglezen in de Pixel 7 Pro review. De smartphone is net als zijn broer, de Pixel 7, vanaf nu officieel verkrijgbaar in Nederland. Dat is anders dan voorgaande jaren, toen je bij bepaalde winkels aan moest kloppen voor grijze import, of de grens over moest naar de oosterburen om je nieuwe telefoon in Duitsland te halen. Dat hoeft dus nu niet meer.

De verwachtingen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn hooggespannen. In deze review gaan we specifiek in op de Pixel 7 Pro; een smartphone met een strak design en vele hoogstandjes. Als we kijken naar eerder verschenen Pixel-toestellen dan waren het doorgaans toestellen die prima prestaties leverde. Vooral de camera gooide hierbij altijd wel hoge ogen. Toch was niet alles perfect. De Pixel 6-serie had zeker in het begin veel last van bugs en eigenaardigheden en ook was het ontvangst bij velen een dingetje doordat het modem niet bepaald sterk was. Genoeg zaken om langs te lopen en dat doen we ook in deze Pixel 7 Pro review.

Verkooppakket

De Google Pixel 7 Pro wordt geleverd in een vrij dunne doos met daarin natuurlijk het toestel zelf. Het toestel ligt met de rug naar je toe. Daaronder vinden we de volgende lade met daarin een klein maar dik vierkant boekje, plus de simnaald. Verder is door Google een USB-C kabel in de doos gestopt. Je moet zelf zorgen voor een oplader. Google verkoopt haar eigen 30W lader los voor zo’n 30 euro. Waar Google nog wel voor zorgt is een adapter van USB-C naar normale USB.

Design en interface

Qua vormgeving zien we tussen de Pixel 7 Pro veel overeenkomsten met de voorganger, de Pixel 6 Pro. Nu lijken veel smartphones vandaag de dag op elkaar, zeker aan de voorkant. Kenmerkend voor de Pixel-toestellen is wel de camerabalk, waarin de verschillende lenzen zijn verwerkt. Deze neemt de hele breedte in van de smartphone, wat als voordeel heeft dat het toestel niet wiebelt als deze op tafel ligt, en je een bericht typt.

Het formaat van de Pixel 7 Pro is vrij fors; met een lengte van 163 millimeter, een breedte van 76,6 millimeter en een dikte van 8,9 millimeter. Het gewicht van de telefoon komt uit op 212 gram. Dat is aardig wat, maar ik moet zeggen dat het met grote handen goed weten te wennen.

Verschillende gebruikers melden dat zij de Pixel 7 Pro erg glad vinden, ik moet zeggen dat ik dat mee vind vallen. Wel is een hoesje altijd wel aan te raden als je je dure smartphone wilt beschermen tegen onheil. De Pixel voelt erg degelijk en premium aan en is netjes afgewerkt. In het 6,7 inch grote OLED-scherm vind je de selfie-camera die een resolutie biedt van 10,8 megapixel. Er zijn stereo-speakers en aan de onderzijde is een opening voor de USB-C kabel, bovenop is een ruimte te vinden voor de mmWave-antenne.

Moeite heb ik met de plaatsing van de volumetoetsen en de power-button. Deze zitten omgekeerd in vergelijking met de meeste andere telefoons. Dit betekent dat bovenaan niet de volumetoets zit, maar eerst de power-button. Gevolg; in plaats van het vergrendelen van het scherm zet je het geluid steeds een beetje harder; iets wat na een week nog altijd niet lekker is gewend, maar wel steeds beter gaat. Ondanks de gebogen schermranden hebben we hier geen enkel probleem mee ondervonden. Geen ongewenste aanrakingen of dergelijke; alles werkte zoals je mag verwachten. Ook de veegbewegingen (gestures) in combinatie met een hoesje werken perfect.

Interface

Google levert haar toestellen in de pure Android-vorm. Dit betekent geen overliggende laag zoals we die kennen van andere smartphonefabrikanten. Natuurlijk komt de Pixel 7 Pro direct met Android 13 op de markt, en dat zien we dan ook terug aan de verschillende opties en mogelijkheden van de telefoon. Het startscherm biedt de widgets en snelkoppelingen; standaard worden apps die je installeert verdeeld over de andere startschermen, maar dit kun je uitschakelen.

Over de indeling van het startscherm gesproken; Android geeft je weliswaar veel vrijheid, dat zien we niet geheel terug in de Pixel Launcher. Zo is de maximale rastergrootte 5×5, wat doorgaans bij veel Android-toestellen 6×5 is. Je hebt dus verticaal net wat minder ruimte, al is dit puur een kwestie van wennen. De reden; twee zaken kun je niet verwijderen uit de Pixel Launcher. Dit zijn de Google zoekbalk en de At a Glance-widget, die je toegang geeft tot bijvoorbeeld kalender-items en het weer. Deze kun je ook niet verplaatsen en staan dus altijd vast.

Vanaf bovenaan kun je naar beneden vegen voor de snelle instellingen. Deze kennen we al vanuit Android 12. De volgorde van icoontjes en welke opties je wilt zien, kun je zelf instellen. Ik vind het zelf heel vreemd dat er geen tegel is voor NFC. Wel voor je (digitale) portemonnee, maar dus niet voor NFC zelf. Zelf gebruikte ik dat veel om NFC niet altijd ingeschakeld te hebben en zo makkelijk aan en uit te zetten, dat zit er met de Pixel 7 dus niet in.

Het menu met de geïnstalleerde applicaties kun je verticaal doorscrollen. Je kunt aangeven dat je bovenin het app-menu suggesties wilt zien voor apps die op dat moment handig kunnen zijn. Hiervoor wordt AI en het slimme algoritme gebruikt, waarbij de telefoon kijkt naar verschillende aspecten, zoals het moment van de dag.

Standaard bedien je de telefoon met gestures, iets wat al heel lang mogelijk is met Android. Een veeg van de zijkant naar het midden laat je teruggaan, een veeg van beneden naar boven brengt je naar je homescreen. Ik zal eerlijk bekennen; ik gebruikte tot nu toe altijd de navigatietoetsen. Die kun je op de Pixel 7 (Pro) nog steeds activeren, maar de gestures werken eigenlijk heel prettig. Behalve bij apps waarbij het zijmenu uitgeschoven kan worden, dan ga je soms onbedoeld een stap terug. Maar dit went prima. Het multitask-venster voorgeschoteld krijgen vraagt wat meer gewenning. Dit werkt net wat minder vlot.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Uiteraard gaat bellen en sms’en via de eigen standaard apps van Google. Deze werken zoals je mag verwachten en kennen we al van verschillende andere Android-smartphones. De telefoonkwaliteit is prima en zorgt niet voor problemen. Gesprekken zijn helder en duidelijk te verstaan. Niets op aan te merken. Het typen van je berichten doe je standaard met het Gboard toetsenbord van Google zelf, maar je kunt, net als ik bijvoorbeeld, een alternatief zoals SwiftKey downloaden om je teksten mee te typen.

Nog even terugkomend op de connectiviteitsmogelijkheden. Google geeft de Pixel 7 Pro in Nederland ondersteuning voor VoLTE op alle netwerken. VoWiFi kun je nu gebruiken bij T-Mobile en vanaf volgend jaar bij KPN. Over andere providers hebben we geen verdere informatie ontvangen. Je kunt natuurlijk gebruik maken van het 5G-netwerk en aan de slag met WiFi. Waar de Pixel 6-toestellen nog weleens problemen ondervonden met het netwerk, hebben we met de Pixel 7 Pro geen enkel probleem gehad. Overal hadden we goede dekking.

We zien verder NFC en Bluetooth, en met die eerste lijkt af en toe een probleem te zijn. We horen het ook van andere gebruikers, en mobiel betalen is soms een probleem. De pinterminal geeft dan aan ‘ongeldige pas’. Het leek volgens eerdere berichten te maken te hebben met de manier van ontgrendelen, maar we kunnen inmiddels bevestigen dat dit geen verschil maakt. Duidelijk een bug die door Google aangepakt moet worden.

Een pluspunt van de Pixel 7 Pro is de trilmotor. Deze trilt namelijk duidelijk genoeg, zonder irritant te zijn. In de instellingen kun je ook instellen dat je bij bepaalde zaken zoals aanrakingen aan het scherm, haptische feedback wilt ontvangen. Het valt wel op dat Android 13 soms wat strenger is in welke apps notificaties mogen sturen. Zo wil het weleens gebeuren dat we van sommige apps geen notificaties ontvangen, omdat deze uitstaan. Dit merk je vooral in het begin. Eenmaal ingeschakeld krijg je gewoon netjes alle meldingen door.

Multimedia: muziek en film

Van een high-end smartphone mag je verwachten dat de zaakjes op orde zijn wat betreft multimedia. Dat is dan ook geen probleem bij de Pixel 7 Pro. De beeldkwaliteit is erg fijn met heldere kleuren en een goed contrast. Daarbij kan op zonnige dagen de helderheid lekker hoog en lopen alle beelden vloeiend.

Voor de muziekliefhebber heeft Google het toestel voorzien van dubbele stereo-speakers. Deze leveren een uitstekende geluidskwaliteit. Het volume kan hard genoeg en heeft doorgaans een goede balans in hoge en lage tonen. Er is een lichte bass aanwezig. Op hoog volume is de geluidskwaliteit nog steeds prima, al horen we een lichte snerp die het geheel iets naar het schelle trekt, maar dit is niet storend. Duidelijk verschil horen we wel in vergelijking met de Galaxy S22+, waar het geluid bij de Pixel veel ruimer en dynamischer klinkt. Een headset verbinden gaat via Bluetooth, een 3,5 millimeter poort is niet op het toestel te vinden.

Camera: foto en video

De camera van de Pixel-toestellen wordt doorgaans erg goed ontvangen. Voor de Pixel 7 Pro pakt Google verder uit met een triple-camera opstelling. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een telelens met een resolutie van 48 megapixel. Met die laatste lens is het mogelijk om 5x optisch te zoomen. Nu ben ik zelf iemand die de optische zoom graag en veel gebruikt, om onderwerpen dichterbij te halen of voor een betere compositie. Reden genoeg dus om uitgebreid de camera van de Pixel 7 Pro te testen.

De camera-app laat zich vanzelf bedienen. Je kunt direct beginnen met het schieten van je plaatjes, wat het toestel snel doet. Onderin beeld kun je nog schakelen naar verschillende modi zoals de videocamera, bewegingsfoto, nachtzicht of andere modi. Er zijn handige instellingen, zodat je bijvoorbeeld zelf kunt aangeven welke applicaties er getoond moeten worden bij een foto om deze snel via je favoriete platform te delen. Ook kun je Topfoto selecteren, waarbij er voorafgaand aan het fotomoment al een korte video te maken voor meer frames. Zo mis je nooit meer een moment. In de camera-app kun je verder andere zaken aanpassen zoals het inschakelen van een rastertype.

Het scherpstellen gaat gemakkelijk en nauwkeurig. Er is een speciale macromodus aanwezig, die zelf geactiveerd wordt. Het is een functie die regelmatig goed van pas kan komen bij het fotograferen van kleine objecten. Echter kan deze functie nog wel wat verfijning gebruiken, want soms schakelt de camera niet naar de macromodus als je dit zou willen en andersom. Een beetje wispelturig. Het is jammer dat je dit niet zelf kunt aanpassen. Stel je scherp op een object, dan kun je zelf nog de kleurtemperatuur en belichting aanpassen.

Fotokwaliteit

Mogelijkheden genoeg dus, maar hoe zit het met de fotokwaliteit? We hebben onder veel omstandigheden foto’s gemaakt met de Pixel 7 Pro. Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen; ik heb veel Android-smartphones voorbij zien komen, maar zelden ben ik zo enthousiast geweest over de camera zoals die van de Pixel 7 Pro. Op een paar kleine eigenaardigheden na, klopt deze als een bus. Geen overdreven verzadiging in de beelden, zoals we bij Samsung vaak zien, geen koele foto’s zoals bij sommige andere merken het geval is, maar precies goed. Dit resulteert in hele mooie foto’s die een ontzettend realistische kleurweergave leveren.

Bij grote contrastverschillen weet de Google Pixel 7 Pro zich uitstekend staande te houden en denkt daarbij ook aan de lucht, die door sommige fabrikanten nog weleens wit achtergelaten wordt. De foto’s zitten vol kleur, zonder te overdrijven en ook zijn ze rijk aan details. Je kunt met 5x zoom ook nog veel kanten op, al kan dit in sommige gevallen wel zorgen voor een foto waar veel ingeleverd is op de kwaliteit. De (licht-)omstandigheden moeten hier wel goed voor zijn. Eventueel kun je nog 30x (digitaal) zoomen, maar dit raden we vanzelfsprekend af, de kwaliteit hiervan is namelijk niet veel soeps.

In de avonduren kun je de nachtmodus activeren, die Google Nachtzicht noemt. De Pixel 7 Pro hebben we uiteraard ook in deze uren getest, en we kunnen concluderen dat de smartphone perfecte prestaties levert hierin. Heldere beelden met een realistische weergave van de werkelijkheid, met veel details. Wel kan de telefoon soms een aanwezige ‘flare’ tonen bij lantaarnpalen of felle(re) lichtbronnen. Sterke kant van de Nachtzicht functie is dat de sterrenhemel goed vastgelegd wordt als deze te zien is. Daarnaast is deze razendsnel, wat als positief effect heeft dat je minder kans hebt op een bewogen foto omdat de camera nog bezig is met vastleggen.

Foto’s die we met de Pixel 7 Pro hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken. Nog meer foto’s vind je in het digitale fotoalbum. Daarnaast hebben we enkele vergelijkingen voor je met die van de Galaxy S22+.

Bewerkingsopties

We moeten het ook even kort hebben over de bewerkingsopties die Pixel-only zijn. Tal van verschillende tools krijg je tot je beschikking, en die kunnen handig zijn in het dagelijks gebruik. Eén van deze opties is de Magic Eraser, ofwel de magische gum. Hiermee kun je een (storend) object uit je foto gummen. We hebben dit met meerdere dingen gedaan, maar het werkt niet altijd even lekker. Een wandelende man in een gangpad van een kerk bijvoorbeeld, er is teveel achtergrond waardoor de telefoon niet weet hoe hij dat in moet vullen. In diezelfde kerk hing een grote lamp aan een pilaar, die weet hij vervolgens perfect weg te gummen. Eventueel kun je ook kiezen voor het camoufleren van het geselecteerde artikel. De Pixel 7 Pro is zo slim, dat de telefoon ook zelf kan voorstellen welke objecten je mogelijk uit je foto wilt gummen.

Hieronder zie je hoe Photo Unblur zijn werk doet, en daaronder de Magic Eraser.

Een andere slimme functie die we terugzien in de Google Foto’s bewerker voor de Pixel, is Photo Unblur. Wanneer je een wazige foto hebt gemaakt, kan deze tool ervoor zorgen om een onscherpe foto, weer scherp te krijgen. Een foto van een kat werd op deze manier weer een stuk scherper. Echt een hele toffe functie die prima werkt. Met Guided Frame worden mensen met een visuele beperking geholpen. De camera-app geeft dan instructies met hoe je je telefoon het beste vast kunt houden, en je krijgt haptische feedback voor bepaalde instructies, zoals het dichterbij of juist verder weg houden van je telefoon.

Selfies en videocamera

Selfies die je schiet worden gemaakt met de 10,8 megapixel front-camera. Ook hier hebben we niets over te klagen. Beelden zijn qua contrast en kleuren goed in balans met elkaar. Voor de videocamera geldt hetzelfde. Die levert eveneens erg goede prestaties af, waarbij beelden kleurgetrouw zijn en vol details zitten. Wanneer je tijdens het filmen 5x inzoomt gaat dit ook zonder problemen, zoals je kunt zien in onderstaande video die we met het toestel hebben gemaakt. Tevens valt de stabiele beeldstabilisatie op die het toestel biedt. Een uitstekende (video-) camera dus!



Overige mogelijkheden

De Pixel heeft nog meer te bieden. Enkele extra features en mogelijkheden lichten we in dit onderdeel van de Google Pixel 7 Pro review uit.

Vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning

De Google Pixel 7 Pro is voorzien van een vingerafdrukscanner in het scherm. Een lichte aanraking is voldoede om het toestel te ontgrendelen. Wordt de vinger niet herkent, dan is het vervelend dat hij na twee gemiste scans al direct vraagt om een pincode. Bij veel andere smartphones kun je het vaker proberen alvorens om de pincode gevraagd wordt.

Lange tijd was het afwezig op Pixel-telefoons, op de Pixel 7 Pro vind je gezichtsherkenning weer terug. Hiermee kun je snel het toestel ontgrendelen zonder dat je hiervoor een pincode hoeft in te voeren, of je vingerafdruk hoeft te scannen. Vrijwel elke smartphone biedt dit aan, dus heel noemenswaardig is het niet. De gezichtsherkenning werkt snel als deze je gezicht herkent. Maar waar sommige smartphones je gezicht ook in het donker kunnen ontgrendelen, zit dat er bij de Pixel er niet in.

Pixel features

De Google Pixel 7 Pro heeft een aantal unieke features en mogelijkheden. Het gaat hierbij om extra toevoegingen voor de Pixel-modellen, die je dus op geen andere smartphone ziet. Een aantal hebben we hiervan al genoemd bij de camera. Een andere functie is de recorder-app. Hiermee kun je een transcriptie maken, waarbij de audio wordt omgezet in tekst. Een handige toevoeging, behalve dat deze feature nog altijd niet overweg kan met de Nederlandse taal. In het Engels werkt het best goed.

Bij de lancering van de Pixel 7-serie is ook bekend gemaakt dat Pixel-gebruikers gratis toegang krijgen tot Google One VPN, deze feature zal vanaf december beschikbaar komen. Een andere feature is dat je kunt instellen dat een favoriete app opent als je twee keer op de achterkant van de telefoon tikt.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Sinds de Pixel 6-serie gebruikt Google haar eigen chipsets in de toestellen. In het geval van de Pixel 7 Pro is dat de Tensor G2 processor. Samen met 12GB aan werkgeheugen zorgt dit voor een razendsnel toestel. Niets aan te merken op de snelheid waarin alle taken uitgevoerd worden door de Pixel.

Je kunt de Pixel 7 Pro aanschaffen in twee geheugenconfiguraties; 128GB of 256GB. Meer keuze is er niet. Nu zal dit voor het merendeel van de gebruikers meer dan voldoende zijn; maar we zien doorgaans meer keuze bij high-end smartphones. Je hebt geen mogelijkheid om het geheugen nog uit te breiden met een geheugenkaart.

Accuduur

We vinden aan boord van de Pixel 7 Pro een flinke 5000 mAh batterij. Dat is een aardige capaciteit die het toestel volgens Google in staat is om je ‘meer dan 24 uur van energie te voorzien’.

We hebben de Pixel 7 Pro onder verschillende omstandigheden getest. Gebruik je het toestel voornamelijk op WiFi, dan haal je wel het einde van de dag. De schermtijd die we behalen komt uit op ongeveer een uur of 4,5-5. Ga je de hort op, ben je aardig veel buiten en ben je het vaakst verbonden met een mobiel netwerk, dan wordt het krap om het eind van de dag te halen. Een screen-on-time van 3, maximaal 4 uur is het maximale wat we eruit weten te persen. Kunnen wel stellen dat de batterijduur erg matig is. Het is bekend dat een batterij er altijd even moet inkomen, maar helaas hebben we gedurende de reviewperiode geen verschil in gemerkt. We hopen dat Google dit nog aanpakt met een update of optimalisaties. We houden ook de optie nog open dat er een slechte eerste batch is, maar daarover treedt Google niet naar buiten. Sommige gebruikers melden een betere batterijduur.

Het opladen van de Pixel 7 Pro is eveneens een pijnpunt voor het toestel. Google raadt voor het opladen haar eigen 30W lader aan, maar vreemd genoeg is dit niet de maximale laadkracht waarmee de Pixel opgeladen kan worden. Dit gaat namelijk met slechts 23W. Dat is een gigantisch verschil met concurrenten van verschillende merken, die bijvoorbeeld al 65W, 80W of zelfs 125W aanbieden waarmee in het laatste geval je telefoon in een minuut of 20 vol is. Dat hoef je bij de Pixel niet te verwachten. Het volladen van de Google Pixel 7 Pro neemt circa 1 uur en 45 minuten in beslag. Hier lijkt de tijd dus even stil gestaan te hebben. Eventueel kun je het toestel ook draadloos opladen, eveneens met 23W. Heb je genoeg aan 50 procent, dan is dit in een half uurtje geregeld.

Updatebeleid

Lange tijd stond Google bovenaan met haar goede updatebeleid, maar inmiddels heeft Samsung dat stokje toch wel duidelijk overgenomen. Dat betekent echter niet dat het updatebeleid van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro teleurstellend is. Integendeel. Net zoals bij de andere Pixel-smartphones krijg je drie jaar Android-updates (Android 14, 15 en 16) en vijf jaar beveiligingsupdates. Bij Samsung krijg je nog een extra Android-versie als update. Google rolt iedere maand direct de beveiligingsupdates uit en voegt bij beveiligingsupdates ook met regelmaat nieuwe features bij voor Pixel-toestellen.

Beoordeling

Vanaf nu kunnen we in Nederland dan eindelijk officieel kennismaken met de Pixel-telefoons. Is het bij de Pixel 7 Pro liefde op het eerste gezicht? Bijna wel. Als je van een ander merk smartphone komt, is het wennen dat de interface en aankleding wat kaler (en daarmee ook wel overzichtelijker) is. Na een paar dagen vind ik dit persoonlijk totaal geen issue meer en is het een heerlijk toestel in gebruik. Een dikke pluim voor de camera van de Pixel 7 Pro. Deze levert namelijk sublieme foto’s af, zoals eigenlijk geen enkel ander Android-toestel doet. Een perfecte afstemming van contrast en kleuren, vol details en erg trouw aan de werkelijkheid. Met de Pixel 7 Pro kan je met een gerust hart wat vaker de camera thuis laten liggen.

De Google Pixel 7 Pro is een geweldige smartphone. Als Google het enige minpunt ook aanpakt, dan is dit de allerbeste smartphone in tijden. Het minpunt is namelijk de batterijduur. Die moet echt beter, want als het moeite kost om met voornamelijk mobiel netwerk een volle dag te halen, dan moet je je huiswerk opnieuw doen, zeker als de telefoon over een 5000 mAh batterij beschikt. Daarnaast zijn er nog wat slordige bugs in het toestel te vinden, die opgelost kunnen worden met een update. Voor de rest kunnen we niet anders stellen dat de Pixel 7 Pro een heerlijk toestel is. Daarbij is hij van alle high-end snufjes voorzien, zonder dat je het bedrag van een Galaxy S22-serie toestel of een iPhone moet betalen.

Wil je er zelf mee aan de slag? Je kunt hem bestellen bij Belsimpel, T-Mobile en Tele2.

