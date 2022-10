Google Pixel 7 Pro preview: wat heeft Google te bieden?

Vandaag was het dan zover; eindelijk zijn de nieuwe Pixel-apparaten verkrijgbaar in Nederland. Eén van deze toestellen is de Google Pixel 7 Pro. Wat heeft deze stijlvolle smartphone te bieden? We geven je een eerste indruk.

Preview van Google Pixel 7 Pro

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn allebei vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland. En dat werd tijd, want Google bracht de toestellen tot dusver nooit uit in ons land. Je moest dus altijd gebruik maken van grijze import of zelf naar Duitsland rijden. Nu is dat niet meer nodig en hebben ook wij de Pixel 7 Pro opgehaald. Wat heeft het toestel te bieden en hoe is onze eerste indruk?

De Pixel 7 Pro is het uitgebreidere broertje van de Pixel 7 en is hierdoor ook wat groter. Aan de zijkant van de smartphone loopt het scherm door, maar waar dit bij sommige telefoons eerder storend dan handig is, is dit bij de Pixel 7 Pro eigenlijk perfect. Tot nu toe zijn we niet gestuit op ongewenste aanrakingen en alles werkt zoals je mag verwachten. Daarnaast ligt de telefoon goed in de hand. Op de foto’s lijkt de telefoon erg glad, maar dat is het zeker niet. Ik vind dat je opvallend veel grip hebt op de Pixel 7 Pro. Wel zitten er in no-time al vingerafdrukken op; al is dit bij veel toestellen iets wat je niet tegenhoudt.

Het toestel van Google ligt dus goed in de hand, al moet ik wel zeggen dat hij qua omvang wat groot is. Daarbij is het gewicht ook aan de forse kant, waarbij het gewicht uitkomt op 212 gram. Maar dit is ongetwijfeld een kwestie van wennen. Je kunt eventueel in de interface aangeven dat je de 1-hand modus wilt bedienen, waarbij het scherm verkleind wordt getoond. Het scherm zelf ziet er erg goed uit; met natuurgetrouwe kleuren en een prima helderheid voor buiten. Met direct zonlicht hebben we vandaag, gezien het weer, niet kunnen testen.

Het is mijn eerste Pixel, en dat is gelijk al flink wennen. Want Google heeft de vormgeving van het toestel anders bedacht dan de meeste fabrikanten. Dit resulteert bijvoorbeeld in de plek van de volumetoets; die een stuk lager zit. Daarboven zit de power-button; omgewisseld met elkaar dus, wat nog steeds erg wennen is. Niet raar op staan te kijken dus als je het volume steeds wat harder zet, in plaats van dat het scherm op zwart uit gaat.

Modem en netwerk

De Pixel 6-serie was niet de beste reeks. Het begon met veel bugs en een veelgehoorde klacht is dat het modem (dat zorgt voor telefoonontvangst) erg zwak is. Tot nu toe hebben we in de eerste uren niets geks gezien aan bugs. Daarnaast geeft ons eerste vermoeden dat Google duidelijke verbeteringen heeft doorgevoerd in het modem van de Pixel 7 (Pro). We hebben immers geen problemen ondervonden met het bellen en netwerken over zowel het WiFi als het 5G-netwerk.

Camera

Bij het eerste gebruik is het direct klaar voor een eerste beveiligingsupdate en een camera-update. Verschillende zaken zouden met deze update verfijnd worden. De Pixel 7 Pro heeft een triple-camera, voorzien van een 50 megapixel hoofdlens, 48 megapixel telefotolens en een 12 megapixel groothoeklens. De Pixel-toestellen worden doorgaans erg goed beoordeeld op hun camera, en zal dit dus ook zeker iets zijn waar we in een latere review uitgebreider op in gaan.

We hebben voor een eerste kennismaking de camera van de Pixel 7 Pro vergeleken met die van de Galaxy S22+. Onze eerste indruk is goed, waarbij de Pixel 7 Pro realistische beelden maakt, terwijl die van de S22+ sneller oververzadigd zijn, terwijl de kat bij de Pixel 7 wat kleurrijker wordt vastgelegd. We vinden het echter te vroeg om hier direct al een conclusie aan te verbinden.

Gestures en meer

De Pixel 7 Pro voelt erg snel aan. De vingerafdrukscanner doet snel zijn werk en ook is er nog gezichtsherkenning dat je kunt gebruiken. Misschien een kleine opmerking; ik gebruik altijd een snelle tegel in de quick settings voor NFC, maar die zie ik hier niet terug bij de Pixel 7 Pro. Een handige optie die we ook van eerdere Pixel’s kennen, is de Quick Tap. Bij de Gesture-instellingen kun je deze optie instellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat met een tik op de achterkant, je favoriete app wordt geopend. We zagen dit bijvoorbeeld ook al bij de Motorola Edge 30 Ultra.

Batterij

Aan boord van de Pixel 7 Pro is een 5000 mAh batterij te vinden. De 30W lader wordt niet meegeleverd. Overigens kan de telefoon een maximale laadkracht aan van 23W. De oplader los kost zo’n 30 euro. Ik probeer het toestel nu op te laden met de 25W lader van Samsung. Volgens de informatie die de telefoon geeft, duurt het opladen hiermee lang; 1 uur en 43 minuten.

Een PD-lader (Power Delivery) oplader kan hiermee zorgen voor meer snelheid. Je kunt ook draadloos laden. We zien dat dit onder andere werkt met de draadloze Wireless Charger van OnePlus. In een uitgebreide Pixel 7 Pro review gaan we dieper in op de accuprestaties. Voor nu kan ik alleen zeggen dat het toestel intensief is gebruikt tussen 12 uur en 17 uur. De accucapaciteit stond toen op 68 procent. Om 17:30 uur stond deze op 14 procent. Nog niets zinnigs over te zeggen; dus hier gaan we natuurlijk uitgebreid mee aan de slag!

Wil je zelf aan de slag met de Pixel 7 of Pixel 7 Pro? Je kunt de telefoons kopen bij Belsimpel, bij T-Mobile en bij Tele2.

