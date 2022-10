Pixel 7, Pixel 7 Pro en Pixel 6a vanaf nu te koop in Nederland

Nederland is drie smartphones rijker. Google heeft voor het eerst sinds de geschiedenis de Pixel-toestellen uitgebracht in ons land. Je kunt terecht voor de Pixel 7, 7 Pro en de 6a.

Pixel 7-serie en 6a verkrijgbaar

Eindelijk is het moment daar. De nieuwe Pixel 7, Pixel 7 Pro en de Pixel 6a zijn officieel verkrijgbaar in ons land. De fabrikant brengt hiermee voor het eerst toestellen uit in ons land die voorzien zijn van de Pixel-branding. Enkele jaren geleden werden door het bedrijf wel al Nexus-devices uitgebracht in ons land, zoals de Nexus 5 en de Nexus 6P. Die modellen werden toen gemaakt door LG en Huawei, al stonden ook andere fabrikanten als HTC en Samsung aan de wieg van de Nexus-modellen. Nu doet Google het in principe helemaal zelf, en dat resulteert dit jaar in de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. De eerder dit jaar aangekondigde Pixel 6a komt eveneens vanaf vandaag naar Nederland.

De Pixel-toestellen hebben verschillende eigen functies die je niet terugziet op andere toestellen. Zo is er de razendsnelle transcriptie waarmee hele gesprekken direct ‘opgeschreven’ kunnen worden. Tevens zien we Real Tone waarbij de camera’s ervoor zorgen dat de huidskleur zo optimaal mogelijk wordt vastgelegd. Op het vergrendelscherm heb je het At a Glance-scherm met direct inzicht in je volgende agenda-afspraak en het weer.

Duidelijk is dat de Pixel 7-serie in trek is. Uit research van DroidApp blijkt dat een grote groep fanatiekelingen met smart zit te wachten op de nieuwe smartphones van Google. Verschillende verkopende partijen hebben al lange levertijden staan voor de nieuwe Pixel-toestellen.

Wat moet je allemaal weten over deze toestellen?

Pixel 7

Allereerst de Pixel 7. Deze nieuwe smartphone is voorzien van een Tensor G2 chipset, de nieuwste processor van het merk. De telefoon wordt geleverd met een 6,3 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Foto’s maak je met de dual-camera die beschikt over een 50MP hoofdlens en 12 megapixel groothoeklens. De Pixel-camera’s worden altijd geroemd over hun prestaties en mogelijkheden. Verder biedt de telefoon een 4355 mAh batterij met 30W snelladen.

Pixel 7 Pro

De Pixel 7 Pro biedt de vele verschillende mogelijkheden, maar dan nog net wat extra. De smartphone biedt een 6,7 inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De triple-camera biedt een 50 megapixel hoofdlens, 48MP telefotolens met 5x optische zoom en 12 megapixel groothoeklens. Verder is er een 5000 mAh batterij met 30W laden, al kun je de Pixel 7 Pro, net als de Pixel 7, ook draadloos opladen.

Pixel 6a

Dan is er nog de Pixel 6a. De smartphone wordt geleverd met een 6,1 inch Full-HD+ scherm met een standaard 60Hz verversingssnelheid. Aan boord is de Tensor chipset, 128GB werkgeheugen en een dual-camera. De set-up bestaat uit een 12,2 megapixel hoofdcamera, samen met een 12 megapixel groothoeklens. De 4410 mAh batterij kun je opladen met een snelheid van 18W.

Verkrijgbaarheid

De Pixel-devices zijn vanaf nu te koop bij verschillende verkooppunten; de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn officieel verkrijgbaar bij bij T-Mobile en bij Tele2, Ook kun je de smartphones bij Belsimpel kopen. De Pixel 6a haal je bij Belsimpel en T-Mobile of Mobiel.

