Google Pixel-toestellen krijgen april-update met verbeteringen

Nadat vorige week de beveiligingsupdate van april al werd vrijgegeven voor de Android-devices, is deze er nu ook voor de Pixel-toestellen. Naast verbeteringen in de beveiliging, brengt de update voor de Pixel-modellen nog meer.

April-update voor Pixels

De verschillende Google Pixel-modellen, vanaf de Pixel 4a, worden vanaf nu bijgewerkt met de nieuwe beveiligingsupdate van april 2023. De nieuwe update bevat tientallen verbeteringen tegen kwetsbaarheden in de beveiliging van Android. In de afgelopen tijd zagen we al verschillende toestellen die de april-update aangeboden kregen; de eigen Pixel-toestellen zaten hier niet bij. Maar dat verandert nu.

De april-update bereikt nu de toestellen uit de Pixel-toestellen; waaronder ook de Pixel 7 Pro en de Pixel 6a. De uitrol start nu en kan even in beslag nemen. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten op de update. Je kunt eventueel wel alvast handmatig controleren op updates, via de instellingen in het menu van de telefoon.

Changelog

Zoals gezegd brengt Google direct ook nog wat andere verbeteringen met de april-update. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Bluetooth

Fix for issue occasionally causing connected Bluetooth devices or accessories to silently unpair

Camera

Autofocus improvements while using Macro Focus in certain situations (Pixel 7 Pro)

System

Fix for issue occasionally causing instability while using certain USB devices or accessories (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro)

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 579,00 euro