Pixel 7a: duidelijke persfoto’s en kleuren te zien in nieuw lek

Opnieuw is de Google Pixel 7a in het nieuws. Het goedkoopste toestel uit de 7-serie wordt in mei officieel aangekondigd, nu krijgen we een goed beeld van de nieuwe telefoon. Samen met de kleuren waarin het toestel op de markt gebracht zal worden.

Pixel 7a in persfoto’s

Ben je benieuwd naar de nieuwste smartphone uit de Pixel 7-serie, dan is er goed nieuws te melden. We zien een groot lek van de nieuwe Google Pixel 7a. De smartphone van de fabrikant wordt naar verwachting in mei aangekondigd tijdens de nieuwe editie van Google I/O. Over het toestel wordt dankzij OnLeaks meer bekend, zien we beelden en weten we enkele eigenschappen over de smartphone.

De Pixel 7a zal uitgebracht worden in de kleuren zwart, wit en blauw. De smartphone zal verschijnen met de tweede generatie Tensor processor uit de fabriek van Google zelf. De nieuwste telefoon van Google hebben we in de afgelopen tijd al vaak voorbij zien komen, waaronder in een hands-on. Grote verrassingen zien we dan ook niet zozeer. Achterop zien we een dual-camera met in de camerabalk ook de LED-flitser. Voorop zal de Pixel 7a een 6,1 inch 90Hz OLED-scherm met een 10,8 megapixel front-camera. De camera achterop zou een combinatie zijn van een 64 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel groothoeklens.

De smartphone van Google krijgt maximaal 256GB opslagruimte en 8GB aan werkgeheugen. De telefoon zou ook de ondersteuning krijgen voor draadloos laden. Dit gaat met een snelheid van 5W niet onwijs snel, maar het wordt in ieder geval mogelijk gemaakt. In mei zullen we alle details te horen krijgen over de Google Pixel 7a.