Pixel 7a te zien in video hands-on: bevestiging van 90Hz scherm

We hebben al het één en ander voorbij zien komen over de Google Pixel 7a. Nu is er groot nieuws over de smartphone, want de nodige informatie komen we nu te weten dankzij een hands-on video waarin de Pixel 7a van Google centraal staat.

Pixel 7a in hands-on video

De nieuwe Google Pixel 7a zal de goedkopere variant worden van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Die laatste hebben we onlangs uitgebreid besproken in de Pixel 7 Pro review. De smartphonefabrikant zal dus binnenkort met de Pixel 7a komen, en over die smartphone komen we nu het nodige te weten. Al langer gaat het gerucht rond dat de smartphone zou beschikken over een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, in de hands-on video die nu is verschenen, wordt dat gerucht bevestigd.

Echt hele spannende dingen zien we niet echt. De vingerafdrukcanner van de Pixel 7a is net als de twee andere toestellen verwerkt in het beeldscherm. Deze lijkt in ieder geval in deze video erg snel te reageren. Daarbij is de bekende camerabalk aan de achterzijde van de telefoon terug te zien. In deze balk zien we twee lenzen, met iets er vandaan de LED-flitser. De interface is zoals we die van de Pixel gewend zijn, clean Android. Hierdoor geen overbodige bloatware en dergelijke.

De Pixel 7a zal de huidige Pixel 6a opvolgen. Samen met de Pixel 7 en de Pro zijn deze toestellen nu ook officieel verkrijgbaar in Nederland, en eigenlijk verwachten we ook dat Google de Pixel 7a uitbrengt in ons land. Op dit moment ontbreekt het aan informatie hierover. De verwachting is dat Google de nieuwe smartphone, die ook nog wat compacter moet zijn, in mei van dit jaar officieel aankondigt.