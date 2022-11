Pixel 7a specificaties duiken op: beter scherm, nieuwe camera, draadloos laden

De Pixel 7-serie bestaat nu uit twee toestellen; de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. De familie krijgt echter uitbreiding volgend jaar in de vorm van de Pixel 7a. De smartphone komt nu in het nieuws, waarbij we meer te horen krijgen over de specificaties van de telefoon.

Pixel 7a: de specificaties

Er is nieuws over de nieuwe, meer betaalbare, smartphone uit de Pixel-lijn van Google. Eind oktober kwam het nieuws al naar buiten dat de Pixel 7a grote verbeteringen krijgt op het gebied van de camera en het opladen, nu komt er meer informatie binnen. Google zou van plan zijn van nog meer verbeteringen te voorzien. Deze hebben betrekking op eveneens het opladen en de camera, maar ook over een verbeterd scherm.

De Pixel 7 Pro

Google zou volgens leaker Kuba Wojciechowski de Pixel 7a voorzien van een 1080p Full-HD beeldscherm. Dit scherm krijgt een verversingssnelheid mee van 90Hz. Gelijk aan dat van de Pixel 7 zelf. De Google Pixel 7 Pro wordt geleverd met een 120Hz scherm. De Pixel 7a, die achter de schermen doorgaat onder de codenaam Lynx, krijgt verder een nieuwe camera-opstelling. Google zou kiezen voor een IMX787 sensor van Sony en een IMX712-sensor. Een telefotolens zou volgens de berichten niet aanwezig zijn op de Pixel 7a, iets wat we ook al moeten missen in de Pixel 7 zelf.

De nieuwe Pixel 7a krijgt ook de mogelijkheid om draadloos te laden, zo lijkt het uit de berichten. Snel zal dit niet gaan, want er wordt gesproken over een laadsnelheid van slechts 5w. We verwachten in de Pixel 7a verder een eigen Tensor processor. Voor WiFi en Bluetooth zal een chip van Qualcomm gebruikt worden, zo weet de leaker te melden. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Google de nieuwe telefoon aankondigt, maar dit zal naar verwachting volgend jaar pas zijn, waarschijnlijk in mei.

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro