Deze Pixel 7-functies komen naar oudere modellen

Google presenteerde vorige week de nieuwe Pixel 7-serie. De fabrikant zal verschillende functies van de ‘7’ uitbrengen naar eerdere modellen uit de Pixel-serie. Welke functies zijn dat?

Nieuwe functies naar oude Pixel

Eerder uitgebrachte Pixel-modellen krijgen in de toekomst functies die eerder alleen voor de Pixel 7-modellen zijn aangekondigd. Dit nieuws is door Google bevestigd en de functionaliteit zal uitgerold worden via de bekende Pixel Feature Drop updates, die doorgaans gecombineerd worden met beveiligingsupdates.

Allereerst is er de verbeterde liveweergave in de Pixel Launcher. Deze toont bepaalde (live-) informatie bij bijvoorbeeld het weer. Je krijgt bijvoorbeeld het bericht erbij te zien dat over een uur regen verwacht wordt. Dit zie je dan direct op het scherm, zodat je niet verrast wordt. Verder krijgen de Pixels met een Tensor chip Clear Calling krijgen, waarbij het achtergrondgeluid dermate gedempt wordt, dat dit de gesprekskwaliteit ten goede komt. Tevens kan een inkomende oproep gedempt worden door ‘stilte’ te roepen. Dit spraakcommando wordt toegevoegd aan het rijtje van ‘stop’ en ‘snooze’ als commando’s voor de wekker.

Guided Frame is ook een functie die naar toestellen zal komen met een Tensor-chip. Het is een toegankelijkheidsfunctie die mensen met een slecht gezichtsvermogen helpt om een selfie te maken. Een zogenaamde voice-over zal hiervoor instructies geven, samen met een afteltimer. Verbeteringen die eerder aangekondigd werden voor Real Tone, waarmee huidskleuren realistischer vastgelegd kunnen worden, komen eveneens naar eerder uitgebrachte Pixel-modellen. Tot slot krijgt de vorige generatie Pixels een feature die ruimtelijke audio aanbiedt via de Pixel Buds Pro.

Het is de verwachting dat Google de nieuwe functionaliteiten begin december uitbrengt. Mogelijk heeft Google nog meer verbeteringen in de pijplijn zitten; zoals de verbeterde batterij-statistieken.



