Google toont eerste smartwatch: Pixel Watch gepresenteerd

De eerste smartwatch van Google is officieel gepresenteerd. Het is de Pixel Watch en we kunnen nu eindelijk alle informatie met je delen over het nieuwe model. Al langere tijd gaan namelijk berichten rond over het model.

Pixel Watch

Al maanden gaat het over de nieuwe smartwatch van Google; de Pixel Watch. Het nieuwe, slimme horloge is al sinds jaar en dag in het nieuws, maar vandaag maken we dan echt kennis met het model. De Pixel Watch werd in mei tijdens Google I/O officieel getoond door het bedrijf, waarbij duidelijk werd dat later de aankondiging zou zijn. Dit is vandaag dus gebeurd tijdens het Made by Google-event.

We zien een vrij minimalistisch design bij de Google Pixel Watch. Enkel een rond scherm, met aan de zijkant een wieltje. Toch valt op dat de schermranden relatief dik zijn. Aan de achterzijde zijn de nodige sensoren geplaatst, waardoor je tal van gezondheidsaspecten kunt meten. Fitbit is inmiddels eigendom van Google, en dus zullen verschillende Fitbit-functies aanwezig zijn in de Pixel Watch. Je krijgt 6 maanden lang toegang tot Fitbit Premium. Je verschillende activiteiten kun je bekijken in de Fitbit-app, hiertoe behoort bijvoorbeeld ook het raadplegen van je slaap. Google belooft dat de hartslagmeter het meest nauwkeurig is van alle Fitbit-apparaten.

Verder biedt het horloge alle mogelijkheden die je van een slimme smartwatch mag verwachten. Dit betekent het bedienen van je Google-producten vanaf je watch en natuurlijk kun je navigeren en foto’s van Google Foto’s instellen als achtergrond. Omdat het horloge draait op Google’s Wear OS kun je extra apps downloaden uit de Google Play Store. Volgens Google moet de batterij van de Pixel Watch het 24 uur uithouden.

Het horloge van Google is uitgerust met een AMOLED-scherm met een diameter van 41 millimeter. Er is een 294 mAh batterij en een Exynos 9110 chipset van Samsung. De Pixel Watch wordt uitgerust met Wear OS 3.5 en komt ook als 4G-versie op de markt.

Google geeft je een legio aan mogelijkheden wat betreft de stijl. Zo kun je kiezen uit verschillende soorten banden; geweven of siliconen. Uiteraard moet je hiervoor wel de portemonnee trekken. Standaard heb je keuze uit vier kleuren. Volgende week is de Pixel Watch verkrijgbaar, waarbij de prijs uitkomt op 379 euro, of 429 euro als LTE-versie. Het lijkt erop dat deze smartwatch niet naar Nederland komt, maar wel in Duitsland gehaald kan worden.