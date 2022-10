Made by Google 2022 livestream: volg aankondiging Pixel 7

Vandaag is het dan eindelijk zo ver, de nieuwe aankondiging van Google. Al maandenlang worden we overspoeld met nieuws over de nieuwe Pixel 7, Pixel 7 Pro en de Pixel Watch. Nu is het moment daar dat je via de livestream het Made by Google event kunt volgen.

Made by Google livestream

Vandaag, 6 oktober, is het eindelijk zover. Google gaat een reeks nieuwe producten aankondigen, en die hebben we allemaal in de afgelopen tijd voorbij zien komen. In mei, tijdens Google I/O liet Google al een glimp zien van haar twee nieuwe Pixel-toestellen en de Pixel Watch. Sowieso zullen deze modellen vanavond getoond gaan worden aan het publiek. Daarbij lijkt alles erop te wijzen dat Google de Pixel 7-serie ook uitbrengt in Nederland, eindelijk.

Mogelijk krijgen andere producten die in de afgelopen weken zijn gepresenteerd, ook nog wat aandacht. Zo is in Nederland de nieuwe Chromecast met Google TV 2K al te koop. Deze mediastick is voorzien van een veel interessanter prijskaartje. Gisteren schreven we over de nieuwe Nest WiFi Pro en de bedrade Google Nest deurbel. Een ander product waarover we mogelijk meer gaan horen vanavond is de Pixel Tablet, een apparaat dat ook meermaals opdook in het geruchtencircuit. Echter heeft Google eerder aangegeven deze pas in 2023 te presenteren, maar mogelijk zien we nog wat teasers.

Kijk live

Vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd is de livestream van het Made by Google event. Wil je niets missen, dan kun je hieronder direct de livestream inschakelen. Natuurlijk houd DroidApp je ook uitgebreid op de hoogte van wat er allemaal te melden is.