Alles wijst erop: Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen naar Nederland

Interessant nieuws kunnen we delen over de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. We zijn veel aanwijzingen tegengekomen dat de nieuwste smartphones officieel naar Nederland komen.

Pixel 7-serie naar Nederland

Google zal op 6 oktober haar nieuwe Pixel 7-serie aankondigen. Dit is geen geheim meer. Hetgeen dat officieel nog wel een geheim is, is dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro naar alle waarschijnlijkheid wel naar Nederland komen. Dit vermoeden hing al in de lucht na de aankondiging van Google Nederland dat er iets speciaals stond te gebeuren op 6 oktober.

Op Twitter is een foto gedeeld van de T-Mobile etalage waarbij duidelijk is dat deze provider hint op een komst van iets bijzonders. Interessant is ook dat je bijvoorbeeld bij T-Mobile op de hoogte gehouden kan worden van wat er staat te gebeuren op 6 oktober. Nog opvallender is dat de foto de naam ‘GoogleP7PWindow…’ heeft, iets wat duidelijk wijst op de Pixel 7 (Pro). Deze foto lijkt ten tijde van onze publicatie (deels) weer offline te zijn gehaald.

Tot slot zien we dat winkel Belsimpel overenthousiast is over de aankondiging van Google op 6 oktober. Het bedrijf deelt teasers van de aankondiging.

Duidelijk is dus dat er meer staat te gebeuren. En dat werd tijd. Al jarenlang moeten we het in Nederland doen zonder de Pixel-serie, terwijl de Nexus-toestellen altijd wel hier verschenen. Aangezien providers hier promotie voor doen, lijkt alles erop te wijzen dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro naar Nederland komen. Of de Pixel Watch ook naar ons land komt, is nog niet bekend.