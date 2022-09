Google Nederland komt met groot nieuws op 6 oktober: Pixel naar ons land?

Google heeft bekend gemaakt dat het met groots nieuws komt voor de Nederlandse markt. Dit staat te gebeuren op 6 oktober. Wat kunnen we verwachten?

Google Nederland op 6 oktober

Op 6 oktober is er de grootse aankondiging van Google. Het merk zal dan de Pixel Watch en de Pixel 7 aankondigen. Daarbij gaan er berichten over een voordeliger geprijsde Chromecast met Google TV, en zou er een nieuwe Nest Pro router uitgebracht worden. Ook een Pixel tablet komt voorbij in de nieuwsberichten.

Interessant is dat hier vooral in de teaser op gehint lijkt te worden. Deze moet je namelijk neer kunnen zetten en deze kan dan dienen als fotolijstje. Het zou goed kunnen zijn dat Google dit product op 6 oktober laat zien en dan ook uitbrengt in Nederland. Toch is het maar de vraag wat Google precies van plan is. Feit is wel dat het Twitter-account van Google eerder geen aandacht heeft besteed aan de Pixel (6 bijvoorbeeld).

Komt Google dan toch met de Pixel Watch of de Pixel 7 naar Nederland? Het zou voor het eerst sinds lange tijd zijn dat Google weer eens een Pixel-apparaat uitbrengt in Nederland. Of dat inderdaad gaat gebeuren, dat is nu nog koffiedik kijken. We houden het nieuws voor je in de gaten! In ieder geval staat er iets te gebeuren voor de Nederlandse markt, zo lijkt het.