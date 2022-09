Made by Google aankondiging is op 6 oktober: dit kunnen we verwachten

Google heeft bekend gemaakt dat het over een kleine maand de Made by Google-aankondiging voor 2022 zal houden. Het merk heeft direct alvast bekend gemaakt welke nieuwe producten we hier gaan zien. Natuurlijk de Pixel 7, maar er is meer.

Google aankondiging op 6 oktober

Op 6 oktober gaat het gebeuren; de nieuwe aankondiging van Google. Het bedrijf heeft de officiële uitnodiging de deur uitgedaan. Hierdoor komen we te weten wat we, wanneer kunnen verwachten. De datum is dus over een kleine maand. Eerder dit jaar was er Google I/O, en daar zagen we al de Pixel 7-serie, samen met de nieuwe Pixel Watch.

Duidelijk is dat Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro sowieso op het nieuwe Made by Google-event wil laten zien. De berichten gaan al lange tijd rond over de nieuwe smartphones. Helaas is er echter nog steeds geen enkele aanwijzing dat Google het plan heeft om de telefoons ook eindelijk eens officieel in Nederland uit te brengen.

Een ander product dat Google gaat tonen is de Pixel Watch. Het werd tijd, want voorlopig was Samsung de belangrijkste fabrikant met de nieuwste versie(s) van Wear OS. Zoals veel smartwatches zal ook hierbij weer de focus liggen op het bijhouden van je gezondheid, samen met natuurlijk smart home en de Google Assistent. We horen mogelijk ook meer over de integratie met Fitbit, waarover we eerder al het één en ander te horen kregen.

We verwachten ook nog andere producten. Mogelijk komt er een nieuwe Nest Hub met een afneembaar scherm, zodat hij meer op een tablet lijkt. Daarbij gaan er geruchten over een nieuwe Pixel tablet, al lijkt het er eerder op dat dit product pas in 2023 op de markt komt. Het laatste product dat Google aandacht zal geven is de Pixel Buds Pro; dit product is tijdens Google I/O al officieel aangekondigd.