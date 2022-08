Android 13 officieel uitgebracht met nieuwe functies: als eerst voor Pixel

Android 13 is vanaf nu officieel beschikbaar. De nieuwste Android-versie is in de afgelopen maanden uitgebreid getest en nu is het zover dat deze uitgerold wordt naar de eerste toestellen. De Pixel-devices zijn als eerst aan de beurt.

Android 13 is er

Er is al veel nieuws rond gegaan over Android 13. De nieuwste Android-versie is vanaf nu officieel beschikbaar en dus kan de vlag uit. In de komende weken en maanden zullen meer Android-apparaten bijgewerkt worden met een update naar Android 13. Tot die tijd zullen als eerst enkele Pixel-modellen de nieuwe update aangeboden krijgen. Google is vrij op tijd met de update van Android 13. Android 12 werd in oktober uitgebracht; Android 11 in september.

Nu is Android 13 er dus al in augustus, dus ligt het voor de hand dat de updates voor andere toestellen ook eerder verschijnen. In november vorig jaar verscheen Android 12 voor de Galaxy S21-serie. We verwachten dat Samsung voor de S22-serie de update naar Android 13 bijvoorbeeld al in oktober, of misschien zelfs eind september kan vrijgeven. De bètatesten zijn hiervoor in ieder geval in volle gang.

Dankzij de eerdere testversies weten we al wat er allemaal nieuw is met Android 13. Daarnaast heeft Google al het nodige aan informatie hierover gedeeld. Nieuw is bijvoorbeeld de mogelijkheid om pictogrammen van niet-Google apps in een zelfde stijl/kleur te gieten als de achtergrond van je startscherm. Verder kun je meer privacy-opties verwachten, waarbij je bijvoorbeeld kunt instellen welke apps toegang mogen hebben tot je foto’s, maar niet tot je video’s en andersom. De machtigingsschermen met toegangsrechten is vernieuwd met Android 13, en je kunt je berichten uit Google Berichten direct naar een Chromebook ‘streamen’, wat vergelijkbaar is met iMessage op een Apple Mac(Book). Daarnaast moet dit werken met andere apps, zoals die van Signal en volgens Google ‘Veel van je andere favoriete berichten-apps’.

Android 13 beschikt verder over nog meer verbeteringen, bijvoorbeeld voor het klembord, waarbij je voor het delen van foto’s via het clipboard, deze eerst nog kunt bewerken. Ook op het gebied van tablets is Android 13 uitgerust met de nodige verbeteringen. Voortaan kun je met Android 13 ook per app instellen in welke taal deze geopend moet worden. Ook is er de nieuwe mediaspeler met ondersteuning voor Bluetooth LE. Alle nieuwe functies in Android 13 zijn gebundeld in dit artikel.

Google heeft bekend gemaakt dat Android 13 vanaf vandaag uitgerold wordt voor de Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4 en Pixel 4 XL. Google belooft het bètaprogramma voort te zetten en ieder kwartaal daarvoor updates uit te brengen.