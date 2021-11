Android 12 en One UI 4 voor Galaxy S21-serie beschikbaar in Nederland en België

​Goed nieuws voor de gebruikers van de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. De update naar Android 12 met One UI 4 staat klaar in Nederland en België! Eerder werd in andere landen al begonnen met het verspreiden van de update.

Android 12 is er!

Van de week werd bekend dat Samsung is begonnen met het uitrollen van de update naar Android 12 voor de Galaxy S21-serie. Helaas was de update toen nog niet direct beschikbaar in Nederland en België. Maar nu kunnen we het goede nieuws met je delen, dat de updatemachine ook hier wordt aan geslingerd. Dit betekent dat Android 12, samen met de nieuwe One UI 4 skin beschikbaar komt voor de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra.

Mark meldt ons dat hij de update inmiddels binnen heeft gekregen. Het is een flinke update van bijna 2,7GB waarbij dus ook de nieuwste versie van de One UI skin wordt meegeleverd. Deze geeft je de mogelijkheid om met de functie ‘Kleurenpalet’ de interfacekleuren aan te passen aan de kleuren van de ingestelde achtergrond. Verder zijn er verbeteringen op het gebied van privacy-instellingen en kun je handmatig de meta-gegevens bewerken bij foto’s in de galerij-app. Gebruikers vinden ook nog verschillende andere nieuwe functies terug in hun Galaxy S21 na de update, waaronder de vernieuwde weer-app en widget.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra kunnen de update in België en Nederland vanaf nu op hun smartphone verwachten. Je kunt hiervoor de notificatie afwachten, of bij instellingen > software-update handmatig controleren of de update al voor je klaarstaat. Samsung is met deze update de eerste fabrikant die een niet-Pixel smartphone van Android 12 voorziet.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 760,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 912,00 euro