Dit is de nieuwe weer-widget van Samsung op Android 12

Android 12 krijgt een hoop nieuwe features en functies. Denk aan bijvoorbeeld het Material You thema. Al eerder zagen we de One UI 4 skin van Samsung, en nu zien we de nieuwe weer-widget.

Weer-widget van Samsung

Samsung is achter de schermen bezig met het optimaliseren van Android 12 met de eigen One UI 4 skin. Nu wordt echter melding gemaakt van een ander nieuw element in de skin van Samsung. Er zal namelijk een nieuwe weer-widget geïntroduceerd worden. Deze nieuwe Dynamic Weather widget zal geleverd worden met de Android 12-update die Samsung over een tijd definitief uit zal rollen. Verder zal ook de applicatie zelf bijgewerkt worden met een nieuw design.

Het ontwerp van de applicatie kan aangepast worden aan de huidige weersomstandigheden. Dit zagen we vroeger bijvoorbeeld ook al bij widgets van HTC (Sense) en LG. In de widget zie je, afhankelijk van de grootte van de widget, de locatie, temperatuur en het huidige weer. Er wordt geen rekening gehouden met de achtergrond, zoals de Material You-interface dat wel doet.

Leestip: De grote weer-app test 2021: dit is de beste weer-app van Nederland