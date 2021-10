‘Samsung is in december klaar met One UI 4’

Samsung zal naar verwachting in december een nieuwe versie uitbrengen van haar One UI skin. Uiteraard is dit One UI 4, welke gebaseerd is op Android 12. De definitieve versie moet in de laatste maand van het jaar verschijnen.

One UI 4 in december

Als de berichten die nu binnen komen rollen kloppen, kunnen we in de laatste maand van het jaar het moois van One UI 4 aanschouwen. Eerder ging de bètaversie van Android 12 met One UI 4 al live, maar in Nederland was dit niet het geval. Een moderator van de Galaxy S community heeft een bericht achtergelaten over de voortgang. In dit bericht wordt gesteld dat Samsung de definitieve update naar One UI 4 waarschijnlijk in december 2021 af zal hebben.

De definitieve firmware zal in de laatste maand van dit jaar ook uitgerold worden naar de eerste toestellen; vermoedelijk de Galaxy S21-serie. Goed om te weten is dat deze reactie als eerst geldt voor verschillende Koreaanse providers. Het is niet bekend of deze periode ook aangehouden kan worden voor Europa. Bij eerdere Android-releases verscheen de update naar een nieuwe Android-versie voor high-end smartphones wel al in december.

We houden de informatie uiteraard voor je in de gaten!

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 775,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 909,00 euro