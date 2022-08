Android 12 wordt uitgerold voor Galaxy A21s en A22

Twee smartphones van Samsung worden voorzien van een nieuwe grootse update. Voor de Galaxy A21s en de Galaxy A22 wordt de update naar Android 12 uitgerold.

Android 12 voor A21s en A22

Samsung rolt voor twee smartphones een nieuwe grote update uit. Het gaat om de update naar Android 12 waarbij ook One UI 4.1 meegeleverd wordt. De nieuwste versie komt beschikbaar voor de Samsung Galaxy A21s en de Galaxy A22, en de uitrol is begonnen in Nederland en België. Vorige week werd de Galaxy A12 al voorzien van de grootse update.

Dankzij Android 12 kun je een reeks nieuwe functies gebruiken op de smartphone. Het gaat om Kleurenpalet, waarbij de interfacekleuren van de achtergrond overgenomen worden. Verder zijn er verbeterde services, kun je het werkgeheugen virtueel uitbreiden en er zijn meer privacy-opties. Samsung brengt daarbij beveiligingsupdate juni 2022.

Op de Samsung Galaxy A21s en de Galaxy A22 krijg je de update vanaf nu binnen. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

