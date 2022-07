Samsung rolt Android 12 uit voor Galaxy A21s, A02s en A03s

Drie smartphones van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met de langverwachte update naar Android 12. De smartphonefabrikant doet dit voor de Galaxy A21s, Galaxy A02s en Galaxy A03s.

Samsung’s krijgen Android 12

In de afgelopen tijd zijn al veel toestellen van Samsung bijgewerkt met een update naar Android 12, samen met de One UI 4.1 skin van het bedrijf zelf. Nu is het de beurt aan drie andere smartphones van de Koreaanse fabrikant die bijgewerkt worden met de update naar Android 12. Dit geldt voor de Samsung Galaxy A21s, Galaxy A02s en Galaxy A03s. De eerste twee modellen verschenen in 2020 met Android 10, de A03s met Android 11 en werd vorig jaar uitgebracht.

Als eerst lijkt de update in Rusland en verschillende andere landen uitgerold te worden door Samsung. In de komende weken zullen meer landen volgen en krijgen we de update ook in Nederland en België te zien. Alle drie de smartphones krijgen in totaal vier jaar beveiligingsupdates, maar stonden niet in het overzicht voor drie Android OS-updates.

De update brengt dus Android 12, samen met One UI 4.1. Dit betekent dat je middels de functie Kleurenpalet de kleuren uit de achtergrond kunt gebruiken voor in de interface. Verder zijn er andere nieuwe functies zoals meer privacy-instellingen, verbeterde Samsung-apps met bijvoorbeeld sorteer-opties in de galerij en ook zijn enkele apps van de fabrikant bijgewerkt.

