Android 12 is definitief uitgebracht: alle nieuwe functies op een rij

Het is eindelijk zover. Android 12 is officieel aangekondigd. Google begon in de afgelopen maanden met testversies, nu weten we precies wat er allemaal nieuw is.

Android 12 is er!

Het hoge woord is eruit; Android 12 is door Google officieel aangekondigd. De nieuwe Android-versie brengt een hoop nieuwe features, functies en mogelijkheden. Die worden allemaal op een rijtje gezet. Niet alle functies uit de bètaversie zullen daadwerkelijk doorgevoerd worden in de definitieve versie van Android 12.

Material You en design

Android 12 krijgt het nieuwe Material You-design. De kleuren in de interface zullen overeenkomen met die van de ingestelde achtergrond. Deze dynamische kleuren worden daarbij ook doorgevoerd in de verschillende applicaties die hier ondersteuning voor bieden. In de afgelopen tijd zijn al verschillende Google-apps in het Material You-design gegoten, waaronder Gmail en ook Google Agenda en Drive.

De widgets zijn ook verbeterd met Android 12. Deze zijn voortaan ook in het Material You-ontwerp. Dit zien we terug in kleuren en vormen, met de afgeronde hoeken. Tevens zijn de meldingen en notificaties vernieuwd, die moderner en nuttiger gemaakt moeten zijn, zo belooft Google. In het design zijn ook animaties en scrol-effecten verbeterd in Android 12. App-ontwikkelaars kunnen kiezen voor een startscherm, die gebruikers te zien krijgen bij het openen van een app.

Prestaties

Google belooft dat Android 12 een stuk sneller is. Opstarttijden van apps zijn verbeterd en ook wordt er beter onderscheid gemaakt tussen achtergrond- en voorgrondprocessen. Ook het openen van een app vanuit notificaties is met Android 12 sneller gemaakt.

Privacy

Op het gebied van privacy heeft Google het één en ander beter gemaakt in Android 12. Het nieuwe privacydashboard geeft beter inzicht in welke apps, welke rechten hebben. Gebruikers hebben controle over hun locatie; waarbij toegang gegeven worden tot een geschatte locatie, ook al vraagt een app om de exacte locatie. Schakelaars bij de snelle instellingen laten je snel bepaalde permissies zoals microfoon en camera in- of uitschakelen. Wanneer een app toegang heeft tot je klembord, kan een toastmelding (korte melding onderin beeld) verschijnen, als hier gebruik van wordt gemaakt door een app.

Technische verbeteringen

Een nieuwe API zorgt voor rijkere content bij bijvoorbeeld kopiëren of het verplaatsen van bestanden. Verder is er ondersteuning voor schermen met ronde hoeken toegevoegd. Android 12 brengt ook ondersteuning voor het AVIF afbeeldingen formaat. Er zijn voor ontwikkelaars ook handigheidjes toegevoegd zoals het makkelijker kunnen vervagen van vensters, camera effecten en betere debugging mogelijkheden bij crashes.

Uitrol

In de komende weken en maanden zullen we van de fabrikanten vermoedelijk te horen krijgen, wanneer zij apparaten bij gaan werken naar Android 12. We zullen je hier natuurlijk uitgebreid over op de hoogte houden. Nu alvast benieuwd naar de huidige tussenstand? Raadpleeg ons Android 12 Update Overzicht.